Курганский производитель БМП получит неустойку от партнера по контракту для Минобороны

Курганский завод боевых машин получит неустойку от партнера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод в суде взыскал с казанской компании «Теплоконтроль» неустойку по контракту поставки запчастей для нужд заказа Минобороны РФ. Данные появились на сайте Одиннадцатого арбитражного суда.

«Взыскать с АО „Теплоконтроль“, которого [третье лицо] Министерство обороны РФ считает <…> надлежащим ответчиком, в пользу Публичного акционерного общества „Курганский машиностроительный завод“ убытки в размере 8 087 руб. 84 коп., неустойку (штраф) в размере 113 531 руб. 76 коп.» — сказано в материалах дела. Апелляционное решение отменило постановление арбитражного суда республики Татарстан, который ранее отказал курганскому заводу в неустойке.

Курганский производитель подал суд на казанскую компанию из-за бракованной детали. Чтобы разобраться в деталях спора, к слушанию в качестве третьего лица привлекли представителей Министерства обороны, подтвердивших, что АО «Теплоконтроль» является надлежащим ответчиком по претензии.

Предприятие из Казани поставило на курганский оборонный завод неисправный манометр, который являлся частью изделия КМЗ для военной части. Курганцам пришлось заменить прибор по гарантии. После они выслали претензию в «Теплоконтроль», потребовав возместить убытки и штраф за причинение убытков в размере 10% от стоимости контракта. Партнер на претензию не ответил, и КМЗ обратился в суд. В суде казанцы возражали против возмещения убытков, указывая, что в контракте не предусмотрены варианты штрафных санкций.

Одиннадцатый арбитражный суд рассмотрел обстоятельства дела и счел, что расчеты КМЗ по размеру неустойки не противоречат действовавшим законам. Поскольку казанский изготовитель сам факт некачественного товара не отрицал, то иск Курганмашзавода удовлетворили.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский производитель БМП-3 заявил о выполнении гособоронзаказа. По данным завода, контракт на 2022 год по поставке боевых машин пехоты полностью закрыт.