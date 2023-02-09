09 февраля 2023
08 февраля 2023

Вахтовик из ЯНАО рассказал о проблемах со здоровьем из-за акклиматизации

Вахтовик в ЯНАО из-за акклиматизации плохо спит и испытывает головные боли
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по строительству Северного широтного хода и закладка капсулы в основание будущего моста через Обь. Салехард. 11 мая 2018г, строители, вахтовики, рабочие
Вахтовик с юга пожаловался на плохой сон и усталость (фото из архива) Фото:

Житель Краснодара, который работает вахтовым методом на месторождении в ЯНАО, рассказал, что испытывает проблемы со сном и головные боли. Как рассказал URA.RU Анатолий, головные боли начинаются в сильные морозы.

«Я уже вахтуюсь на Ямал больше года. Каждая вахта месяц. Всегда очень сложно со сном: не могу долго уснуть, часто просыпаюсь, сон беспокойный. Иногда чувствую усталость, как только просыпаюсь. Но, когда возвращаюсь в Краснодарский край, становится всегда легче», — уточнил он.

Собеседник агентства добавил, что у него присутствует постоянное чувство голода, а также появляется перхоть. При этом симптомы акклиматизации проявлялись не сразу. «У меня акклиматизация началась только, когда я приехал в ЯНАО во второй раз. Надеюсь, что в скором времени все пройдет», — добавил Анатолий.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что у людей, чей северный стаж менее одного года, чаще всего возникает напряжение или даже срыв адаптационных механизмов. «Необходимо всерьез заняться своим здоровьем: посетить врача, регулярно наблюдаться и соблюдать врачебные рекомендации, контролировать важнейшие показатели (артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина), максимально придерживаться здорового образа жизни», — подчеркнул врач.

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Житель Краснодара, который работает вахтовым методом на месторождении в ЯНАО, рассказал, что испытывает проблемы со сном и головные боли. Как рассказал URA.RU Анатолий, головные боли начинаются в сильные морозы. «Я уже вахтуюсь на Ямал больше года. Каждая вахта месяц. Всегда очень сложно со сном: не могу долго уснуть, часто просыпаюсь, сон беспокойный. Иногда чувствую усталость, как только просыпаюсь. Но, когда возвращаюсь в Краснодарский край, становится всегда легче», — уточнил он. Собеседник агентства добавил, что у него присутствует постоянное чувство голода, а также появляется перхоть. При этом симптомы акклиматизации проявлялись не сразу. «У меня акклиматизация началась только, когда я приехал в ЯНАО во второй раз. Надеюсь, что в скором времени все пройдет», — добавил Анатолий. Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что у людей, чей северный стаж менее одного года, чаще всего возникает напряжение или даже срыв адаптационных механизмов. «Необходимо всерьез заняться своим здоровьем: посетить врача, регулярно наблюдаться и соблюдать врачебные рекомендации, контролировать важнейшие показатели (артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина), максимально придерживаться здорового образа жизни», — подчеркнул врач.
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