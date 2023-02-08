Нового директора скандального завода привлекают к развитию Соликамска

09 февраля 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

На встрече с новым директором завода обсуждались планы по развитию муниципалитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава администрации Соликамского городского округа Пермского края Евгений Самоуков познакомился с новым гендиректором ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») Русланом Димухамедовым. На встрече шла речь о совместных действиях по развитию территории муниципалитета, сообщил Самоуков в своем telegram-канале. «Во время беседы обсудили ряд направлений, которые актуальны как для самого предприятия, так и для Соликамского городского округа в целом. В ближайшее время встреча пройдет в стенах администрации, где мы более детально посвятим Руслана Рафкатовича в планы по развитию нашей территории», — написал глава муниципалитета. Выходец из структур «Росатома» Руслан Димухамедов был назначен руководителем СМЗ 18 января 2023 года. Одновременно с этим были досрочно прекращены полномочия на этой должности Артура Уртаева. Он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями. Один из ключевых акционеров предприятия, Игорь Пестриков, также является фигурантом дела, которое связано с финансовыми операциями на ОАО «СМЗ». Он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.

Глава администрации Соликамского городского округа Пермского края Евгений Самоуков познакомился с новым гендиректором ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») Русланом Димухамедовым. На встрече шла речь о совместных действиях по развитию территории муниципалитета, сообщил Самоуков в своем telegram-канале. «Во время беседы обсудили ряд направлений, которые актуальны как для самого предприятия, так и для Соликамского городского округа в целом. В ближайшее время встреча пройдет в стенах администрации, где мы более детально посвятим Руслана Рафкатовича в планы по развитию нашей территории», — написал глава муниципалитета. Выходец из структур «Росатома» Руслан Димухамедов был назначен руководителем СМЗ 18 января 2023 года. Одновременно с этим были досрочно прекращены полномочия на этой должности Артура Уртаева. Он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями. Один из ключевых акционеров предприятия, Игорь Пестриков, также является фигурантом дела, которое связано с финансовыми операциями на ОАО «СМЗ». Он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.