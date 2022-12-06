Директора стратегического пермского завода не пустили на свободу

Суд оставил Артура Уртаева под домашним арестом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывший директор ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») Артур Уртаев, попавший под уголовное дело, останется под домашним арестом. Свердловский районный суд Перми продлил топ-менеджеру меру пресечения до 7 февраля 2023 года.

«Артур Уртаев еще на два месяца останется под домашним арестом до 7 февраля. Также на срок до 7 февраля продлено расследование уголовного дела о хищении у завода 250 млн. рублей под видом выдачи займа бывшему акционеру Игорю Пестрикову. Урутаев в суде заявил, что нуждается в прогулках на свежем воздухе, так как только что выписался из стационара, где лечился от сердечно-сосудистого заболевания. Также он сообщил суду, что готов заплатить залог на 500 тыс. рублей», — сообщает Properm.

Уртаев обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Гендиректор ОАО «СМЗ» предоставил акционеру завода Игорю Пестрикову 250 млн рублей под залог его доли в предприятии «Ловозерский ГОК». Следствие считает, что оно является убыточным и не могло обеспечить возврат долга.

Ранее Уртаев пытался изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, но суд отказал ему в этом. Следствие, настаивая на домашнем аресте подозреваемого, указало в суде, что Уртаев может уничтожить улики и скрыться от правоохранительных органов. Пестриков также является фигурантом уголовного дела, связанного с финансовыми операциями на ОАО «СМЗ». Он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.

ОАО «Соликамский магниевый завод» является стратегическим предприятием. Он производит редкоземельные металлы: ниобий и тантал, магний и титановую губку. В 2022 году контрольный пакет акций предприятия перешел под контроль государства.