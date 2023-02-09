Врач рассказал, какие ямальские деликатесы укрепляют здоровье жителей

Доктор наук Токарев: рыба, оленина и северные грибы укрепляют здоровье

10 февраля 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Во всех видах северных грибов содержится витамин D Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители ЯНАО могут укрепить здоровье и повысить иммунитет, если будут употреблять в пищу местные продукты. К примеру, наибольшее количество витамина D содержится в рыбе, оленине и северных грибах, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Ямальские деликатесы полезны для здоровья и богаты полезными минералами и витаминами. Если говорить именно о местных продуктах, то наибольшее количество витамина D содержится в белорыбице, оленине и всех видах северных грибов (маслята, красноголовики, белые грибы и другие)», — уточнил доктор. Токарев подчеркнул, что жители региона особенно подвержены дефициту витамина D в период полярных ночей. По рекомендации доктора, ямальцам следует проходить профилактические обследования и придерживаться здорового питания. Ранее доктор наук рассказывал о возможной вспышке гриппа после новогодних праздников. Тогда он рекомендовал ямальцам соблюдать меры предосторожности.

Жители ЯНАО могут укрепить здоровье и повысить иммунитет, если будут употреблять в пищу местные продукты. К примеру, наибольшее количество витамина D содержится в рыбе, оленине и северных грибах, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Ямальские деликатесы полезны для здоровья и богаты полезными минералами и витаминами. Если говорить именно о местных продуктах, то наибольшее количество витамина D содержится в белорыбице, оленине и всех видах северных грибов (маслята, красноголовики, белые грибы и другие)», — уточнил доктор. Токарев подчеркнул, что жители региона особенно подвержены дефициту витамина D в период полярных ночей. По рекомендации доктора, ямальцам следует проходить профилактические обследования и придерживаться здорового питания. Ранее доктор наук рассказывал о возможной вспышке гриппа после новогодних праздников. Тогда он рекомендовал ямальцам соблюдать меры предосторожности.