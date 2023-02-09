Врач рассказал, какие ямальские деликатесы укрепляют здоровье жителей

Жители ЯНАО могут укрепить здоровье и повысить иммунитет, если будут употреблять в пищу местные продукты. К примеру, наибольшее количество витамина D содержится в рыбе, оленине и северных грибах, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
«Ямальские деликатесы полезны для здоровья и богаты полезными минералами и витаминами. Если говорить именно о местных продуктах, то наибольшее количество витамина D содержится в белорыбице, оленине и всех видах северных грибов (маслята, красноголовики, белые грибы и другие)», — уточнил доктор.
Токарев подчеркнул, что жители региона особенно подвержены дефициту витамина D в период полярных ночей. По рекомендации доктора, ямальцам следует проходить профилактические обследования и придерживаться здорового питания.
Ранее доктор наук рассказывал о возможной вспышке гриппа после новогодних праздников. Тогда он рекомендовал ямальцам соблюдать меры предосторожности.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.