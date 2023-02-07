Шефу свердловского СК разрешили устроиться к полпреду Якушеву

Начальника СУ СКР по Свердловской области согласовали на пост ГФИ по региону

07 февраля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Михаил Богинский согласован на пост свердловского ГФИ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Снята интрига с назначением шефа свердловского управления СК Михаила Богинского в полпредство президента России в УрФО. Как сообщает источник URA.RU, генерал-лейтенант прошел все согласования и в ближайшее время будет назначен главным федеральным инспектором (ГФИ) по региону. Новость по теме Шеф свердловского управления СКР уходит в отставку Согласительные процедуры Богинского продолжались с декабря. Для его финального утверждения полпред Владимир Якушев должен подписать соответствующий указ. В пресс-службе полпредства уточнили URA.RU, что официально ГФИ по Свердловской области пока не назначен. Пост вакантен с мая 2022-го. Богинский и Якушев знакомы больше 15 лет. В середине 2000-х они вместе работали в Тюменской области: Богинский возглавлял местное управление СКР, а Якушев был сначала вице-губернатором, а затем и губернатором региона. Богинский — не первый следователь, которого полпред берет на работу. В ноябре челябинским ГФИ стал генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев. Считается, что Якушев, последовательно назначая людей из органов следствия, отстраивает свою систему ГФИ. Кто сменит Богинского в свердловском СУ СК, пока не известно. Ранее источники URA.RU анонсировали, что пост может занять его заместитель Анатолий Надбитов.

Снята интрига с назначением шефа свердловского управления СК Михаила Богинского в полпредство президента России в УрФО. Как сообщает источник URA.RU, генерал-лейтенант прошел все согласования и в ближайшее время будет назначен главным федеральным инспектором (ГФИ) по региону. Согласительные процедуры Богинского продолжались с декабря. Для его финального утверждения полпред Владимир Якушев должен подписать соответствующий указ. В пресс-службе полпредства уточнили URA.RU, что официально ГФИ по Свердловской области пока не назначен. Пост вакантен с мая 2022-го. Богинский и Якушев знакомы больше 15 лет. В середине 2000-х они вместе работали в Тюменской области: Богинский возглавлял местное управление СКР, а Якушев был сначала вице-губернатором, а затем и губернатором региона. Богинский — не первый следователь, которого полпред берет на работу. В ноябре челябинским ГФИ стал генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев. Считается, что Якушев, последовательно назначая людей из органов следствия, отстраивает свою систему ГФИ. Кто сменит Богинского в свердловском СУ СК, пока не известно. Ранее источники URA.RU анонсировали, что пост может занять его заместитель Анатолий Надбитов.