Шефу свердловского СК разрешили устроиться к полпреду Якушеву

Начальника СУ СКР по Свердловской области согласовали на пост ГФИ по региону
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Празднование 74-й годовщины Тюменской области. Тюмень, богинский михаил
Михаил Богинский согласован на пост свердловского ГФИ Фото:

Снята интрига с назначением шефа свердловского управления СК Михаила Богинского в полпредство президента России в УрФО. Как сообщает источник URA.RU, генерал-лейтенант прошел все согласования и в ближайшее время будет назначен главным федеральным инспектором (ГФИ) по региону.

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Согласительные процедуры Богинского продолжались с декабря. Для его финального утверждения полпред Владимир Якушев должен подписать соответствующий указ. В пресс-службе полпредства уточнили URA.RU, что официально ГФИ по Свердловской области пока не назначен. Пост вакантен с мая 2022-го.

Богинский и Якушев знакомы больше 15 лет. В середине 2000-х они вместе работали в Тюменской области: Богинский возглавлял местное управление СКР, а Якушев был сначала вице-губернатором, а затем и губернатором региона.

Богинский — не первый следователь, которого полпред берет на работу. В ноябре челябинским ГФИ стал генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев. Считается, что Якушев, последовательно назначая людей из органов следствия, отстраивает свою систему ГФИ.

Кто сменит Богинского в свердловском СУ СК, пока не известно. Ранее источники URA.RU анонсировали, что пост может занять его заместитель Анатолий Надбитов.

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Снята интрига с назначением шефа свердловского управления СК Михаила Богинского в полпредство президента России в УрФО. Как сообщает источник URA.RU, генерал-лейтенант прошел все согласования и в ближайшее время будет назначен главным федеральным инспектором (ГФИ) по региону. Согласительные процедуры Богинского продолжались с декабря. Для его финального утверждения полпред Владимир Якушев должен подписать соответствующий указ. В пресс-службе полпредства уточнили URA.RU, что официально ГФИ по Свердловской области пока не назначен. Пост вакантен с мая 2022-го. Богинский и Якушев знакомы больше 15 лет. В середине 2000-х они вместе работали в Тюменской области: Богинский возглавлял местное управление СКР, а Якушев был сначала вице-губернатором, а затем и губернатором региона. Богинский — не первый следователь, которого полпред берет на работу. В ноябре челябинским ГФИ стал генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев. Считается, что Якушев, последовательно назначая людей из органов следствия, отстраивает свою систему ГФИ. Кто сменит Богинского в свердловском СУ СК, пока не известно. Ранее источники URA.RU анонсировали, что пост может занять его заместитель Анатолий Надбитов.
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