В свердловских магазинах резко выросли цены на овощи

Специалисты Свердловскстата зафиксировали рост цен на огурцы, лук, капусту и помидоры. Соответствующие данные появились на сайте ведомства.
На шестое февраля сильнее всего выросла цена за килограмм огурцов, поднявшись (на 15,23%) до 261,28 рубля. Средняя цена за один килограмм репчатого лука поднялась до 51,72 рубля (на 14,86%). Теперь килограмм капусты стоит 27,61 рублей, став дороже (на 4,29%).
Меньше всего выросла стоимость помидоров (178,66 рублей), моркови (39,79 рублей) и свеклы (33,16 рубля). В среднем цена за один килограмм каждого овоща стала больше на 2-3%.
Ранее URA.RU сообщало, что стоимость «борщевого набора» в Свердловской области в январе 2023 года оказалась на 37% ниже, чем в январе прошлого года. Она составила 121,63 рубля.
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