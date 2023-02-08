08 февраля 2023

В свердловских магазинах резко выросли цены на овощи

В магазинах Свердловской области выросла стоимость на огурцы, помидоры, лук, капусту, свеклу и морковь
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, овощи, продукты, помидоры, супермаркет, огурцы, магазин
Меньше всего заметен рост цен на помидоры, морковь и свеклу Фото:

Специалисты Свердловскстата зафиксировали рост цен на огурцы, лук, капусту и помидоры. Соответствующие данные появились на сайте ведомства.

На шестое февраля сильнее всего выросла цена за килограмм огурцов, поднявшись (на 15,23%) до 261,28 рубля. Средняя цена за один килограмм репчатого лука поднялась до 51,72 рубля (на 14,86%). Теперь килограмм капусты стоит 27,61 рублей, став дороже (на 4,29%).

Меньше всего выросла стоимость помидоров (178,66 рублей), моркови (39,79 рублей) и свеклы (33,16 рубля). В среднем цена за один килограмм каждого овоща стала больше на 2-3%.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость «борщевого набора» в Свердловской области в январе 2023 года оказалась на 37% ниже, чем в январе прошлого года. Она составила 121,63 рубля.

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Специалисты Свердловскстата зафиксировали рост цен на огурцы, лук, капусту и помидоры. Соответствующие данные появились на сайте ведомства. На шестое февраля сильнее всего выросла цена за килограмм огурцов, поднявшись (на 15,23%) до 261,28 рубля. Средняя цена за один килограмм репчатого лука поднялась до 51,72 рубля (на 14,86%). Теперь килограмм капусты стоит 27,61 рублей, став дороже (на 4,29%). Меньше всего выросла стоимость помидоров (178,66 рублей), моркови (39,79 рублей) и свеклы (33,16 рубля). В среднем цена за один килограмм каждого овоща стала больше на 2-3%. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость «борщевого набора» в Свердловской области в январе 2023 года оказалась на 37% ниже, чем в январе прошлого года. Она составила 121,63 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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