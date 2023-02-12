В Тюмени продают квартиру с мебелью почти за 100 миллионов. Скриншот

В Тюмени продают квартиру с мебелью за 100 миллионов

13 февраля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Объявление размещено на сайте федерального агентства недвижимости «Этажи» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени однокомнатную квартиру в старом районе города продают за 95 млн рублей. Информация о лоте размещена на сайте федерального агентства недвижимости «Этажи». «Двухкомнатная квартира, 54 кв. м., второй этаж. Современный ремонт, совмещенный санузел, есть балкон. Из мебели в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, обеденный стол; из техники — стиральная машина, микроволновка, телевизор, плита», — говорится в объявлении. Известно, что около дома открытый двор и наземный паркинг, вид из окон открывается во двор, а сам дом стандартной планировки 121 серии от «Тюменской домостроительной компании». Год постройки дома, его состояние и состояние самой квартиры неизвестно, так же на сайте не представлены фотографии продаваемой квартиры. «Для двухкомнатной квартиры такой площади цена слишком высока, даже если там „золотой“ ремонт. Такие цены даже в сегменте элитной недвижимости сейчас не оправданы, а там и площади другие, и качество в разы выше», — пояснил URA.RU источник в риэлторском сообществе Тюменской области. Квадратный метр в этой квартире стоит больше 1,8 млн рублей. Средняя цена квадрата на вторичном рынке Тюмени сегодня — около 98 тыс. рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Этажей», ответ ожидается. На момент публикации лот все еще сохраняется на сайте. Ранее агентство рассказало, какие квартиры интересуют жителей Тюмени в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени однокомнатную квартиру в старом районе города продают за 95 млн рублей. Информация о лоте размещена на сайте федерального агентства недвижимости «Этажи». «Двухкомнатная квартира, 54 кв. м., второй этаж. Современный ремонт, совмещенный санузел, есть балкон. Из мебели в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, обеденный стол; из техники — стиральная машина, микроволновка, телевизор, плита», — говорится в объявлении. Известно, что около дома открытый двор и наземный паркинг, вид из окон открывается во двор, а сам дом стандартной планировки 121 серии от «Тюменской домостроительной компании». Год постройки дома, его состояние и состояние самой квартиры неизвестно, так же на сайте не представлены фотографии продаваемой квартиры. «Для двухкомнатной квартиры такой площади цена слишком высока, даже если там „золотой“ ремонт. Такие цены даже в сегменте элитной недвижимости сейчас не оправданы, а там и площади другие, и качество в разы выше», — пояснил URA.RU источник в риэлторском сообществе Тюменской области. Квадратный метр в этой квартире стоит больше 1,8 млн рублей. Средняя цена квадрата на вторичном рынке Тюмени сегодня — около 98 тыс. рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Этажей», ответ ожидается. На момент публикации лот все еще сохраняется на сайте. Ранее агентство рассказало, какие квартиры интересуют жителей Тюмени в 2023 году.