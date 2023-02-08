Тюменцы потеряли интерес к однокомнатным квартирам в новостройках

По мнению риэлторов, однокомнатные квартиры в новых домах слишком тесные для комфортной жизни Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени стали чаще покупать двухкомнатные квартиры, обходя стороной однокомнатные. Об этом говорит анализ, проведенный федеральным агентством недвижимости «Этажи». По последним опубликованным данным, спрос на такое жилье вырос за несколько месяцев на 11 процентов.

«Самый многочисленный сегмент — двухкомнатные квартиры, их доля составила 21,9 процентов от общего предложения. Однокомнатные квартиры — около 20 процентов, 14 процентов студии. Самый низкий спрос на квартиры 3+ и больше — около 3% в среднем», — сообщают аналитики.

По мнению экспертов, интерес к двухкомнатным квартирам в новостройках растет из-за того, что квартиры с одной комнатой слишком маленькие. «Это тенденция последних лет, это эконом-класс. Посмотрите хотя бы на „Звездный“, на другие современные жилые комплексы: там жить конечно красиво, но очень уж в „однушках“ тесно», — пояснил URA.RU источник в риэлторском сообществе Тюменской области.

По мнению собеседника агентства, такая тенденция сохранится еще как минимум на несколько лет. Причина в высокой стоимости квадратного метра. «Людям проще по ипотеке переплачивать несколько тысяч в месяц, даже одиноким, чем ютиться на 35 квадратных метрах», — добавил в беседе с URA.RU источник.

Ранее агентство рассказало о том, какой долгосрочный прогноз дают риэлторы по стоимости первичного жилья. По их мнению, к концу года застройщики будут вынуждены предлагать клиентам скидки.