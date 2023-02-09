Аналитики раскрыли, кто получает самые высокие зарплаты в Свердловской области

Самые высокие зарплаты в Свердловской области получают коммерческие директора, сварщики и токари

09 февраля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Несмотря на уровень средней зарплаты по региону, токарям готовы платить почти вдвое больше, заявляют аналитики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одни из самых высоких зарплат в Свердловской области предлагают руководителям групп разработок, коммерческим директорам и DevOps-инженерам. Статистикой зарплат специалистов с корреспондентом URA.RU поделился руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы hh.ru Урал Анна Осипова. Самые высокие зарплаты в Свердловской области сегодня предлагают руководителям группы разработки (в среднем 195 тысяч рублей), коммерческим директорам и DevOps-инженерам (по 172 тысяч рублей), а также продуктовым аналитикам (155 тысяч рублей). Операционные директора и программисты могут получать по 138 тысяч рублей», — рассказали агентству в пресс-службе сервиса. Также машинисты, сварщики и токари претендуют на заработную плату от 103 тысяч рублей до 115. При этом средняя зарплата по региону составляет около 57 тысяч рублей. Данная статистика является актуальной на январь—февраль 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о самых дефицитных специалистах по итогам 2022 года в Свердловской области. В список вошли врачи, агрономы и дворники.

Одни из самых высоких зарплат в Свердловской области предлагают руководителям групп разработок, коммерческим директорам и DevOps-инженерам. Статистикой зарплат специалистов с корреспондентом URA.RU поделился руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы hh.ru Урал Анна Осипова. Самые высокие зарплаты в Свердловской области сегодня предлагают руководителям группы разработки (в среднем 195 тысяч рублей), коммерческим директорам и DevOps-инженерам (по 172 тысяч рублей), а также продуктовым аналитикам (155 тысяч рублей). Операционные директора и программисты могут получать по 138 тысяч рублей», — рассказали агентству в пресс-службе сервиса. Также машинисты, сварщики и токари претендуют на заработную плату от 103 тысяч рублей до 115. При этом средняя зарплата по региону составляет около 57 тысяч рублей. Данная статистика является актуальной на январь—февраль 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о самых дефицитных специалистах по итогам 2022 года в Свердловской области. В список вошли врачи, агрономы и дворники.