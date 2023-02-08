08 февраля 2023

В Пермский край привезли тонны огурцов для продажи в торговых сетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, овощи, покупатель, продукты, супермаркет, огурцы, магазин
Прилавки магазинов в ближайшее время пополнятся овощами Фото:

В Пермский край привезли тонны огурцов для продажи в торговых сетях. Ранее СМИ писали, что в Перми наблюдается дефицит свежих огурцов — теперь они снова появятся на прилавках. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«На территорию склада плодоовощной продукции в Перми 2 февраля отгрузили 10 тонн овощей и фруктов: огурцы, помидоры, баклажаны, гранаты, лимоны, перец, салат китайский. Происхождение продукции — Краснодар, Узбекистан, Турция, Иран, Брянск и Азербайджан. Был осуществлен карантинный фитосанитарный досмотр», — сообщили в пресс-службе.

По результатам лабораторного анализа во ввезенной продукции не было обнаружено карантинных вредных организмов. Потому были оформлены акты карантинного контроля, дающие право на использование овощей по назначению. Теперь они будут реализованы в торговых сетях.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Перми наблюдается дефицит зеленого лука. Проблемы также и с его свежестью на прилавках.

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В Пермский край привезли тонны огурцов для продажи в торговых сетях. Ранее СМИ писали, что в Перми наблюдается дефицит свежих огурцов — теперь они снова появятся на прилавках. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «На территорию склада плодоовощной продукции в Перми 2 февраля отгрузили 10 тонн овощей и фруктов: огурцы, помидоры, баклажаны, гранаты, лимоны, перец, салат китайский. Происхождение продукции — Краснодар, Узбекистан, Турция, Иран, Брянск и Азербайджан. Был осуществлен карантинный фитосанитарный досмотр», — сообщили в пресс-службе. По результатам лабораторного анализа во ввезенной продукции не было обнаружено карантинных вредных организмов. Потому были оформлены акты карантинного контроля, дающие право на использование овощей по назначению. Теперь они будут реализованы в торговых сетях. Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Перми наблюдается дефицит зеленого лука. Проблемы также и с его свежестью на прилавках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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