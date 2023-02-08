В Пермский край привезли тонны огурцов для продажи в торговых сетях

09 февраля 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Прилавки магазинов в ближайшее время пополнятся овощами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермский край привезли тонны огурцов для продажи в торговых сетях. Ранее СМИ писали, что в Перми наблюдается дефицит свежих огурцов — теперь они снова появятся на прилавках. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «На территорию склада плодоовощной продукции в Перми 2 февраля отгрузили 10 тонн овощей и фруктов: огурцы, помидоры, баклажаны, гранаты, лимоны, перец, салат китайский. Происхождение продукции — Краснодар, Узбекистан, Турция, Иран, Брянск и Азербайджан. Был осуществлен карантинный фитосанитарный досмотр», — сообщили в пресс-службе. По результатам лабораторного анализа во ввезенной продукции не было обнаружено карантинных вредных организмов. Потому были оформлены акты карантинного контроля, дающие право на использование овощей по назначению. Теперь они будут реализованы в торговых сетях. Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Перми наблюдается дефицит зеленого лука. Проблемы также и с его свежестью на прилавках.

В Пермский край привезли тонны огурцов для продажи в торговых сетях. Ранее СМИ писали, что в Перми наблюдается дефицит свежих огурцов — теперь они снова появятся на прилавках. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «На территорию склада плодоовощной продукции в Перми 2 февраля отгрузили 10 тонн овощей и фруктов: огурцы, помидоры, баклажаны, гранаты, лимоны, перец, салат китайский. Происхождение продукции — Краснодар, Узбекистан, Турция, Иран, Брянск и Азербайджан. Был осуществлен карантинный фитосанитарный досмотр», — сообщили в пресс-службе. По результатам лабораторного анализа во ввезенной продукции не было обнаружено карантинных вредных организмов. Потому были оформлены акты карантинного контроля, дающие право на использование овощей по назначению. Теперь они будут реализованы в торговых сетях. Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Перми наблюдается дефицит зеленого лука. Проблемы также и с его свежестью на прилавках.