08 февраля 2023

Жительнице ХМАО на Wildberries пришла посылка с мертвой мышью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс
С клиентки также взяли деньги за возврат товара Фото:

Жительнице ХМАО пришла посылка на Wildberries, внутри которой вместе с ботинками клиентка обнаружила мертвую мышь. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно Югра».

«Елена заказала детскую обувь на „Вайлдберриз“, а когда вскрыла посылку, то чуть не упала в обморок. В одном ботинке лежал трупик мыши, а по всей коробке видны были следы ее жизнедеятельности. Запах стоял такой, что на стенах заворачивались обои. За такой подарок от маркетплейса с югорчанки еще и содрали деньги за возврат товара», — говорится в публикации.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители отдаленных поселков на севере ХМАО возмущены платной доставкой Wildberries. За доставку в пункт выдачи маркетплейс взимает дополнительную комиссию.

Внутри посылки женщина обнаружила мертвую мышь

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Жительнице ХМАО пришла посылка на Wildberries, внутри которой вместе с ботинками клиентка обнаружила мертвую мышь. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно Югра». «Елена заказала детскую обувь на „Вайлдберриз“, а когда вскрыла посылку, то чуть не упала в обморок. В одном ботинке лежал трупик мыши, а по всей коробке видны были следы ее жизнедеятельности. Запах стоял такой, что на стенах заворачивались обои. За такой подарок от маркетплейса с югорчанки еще и содрали деньги за возврат товара», — говорится в публикации. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители отдаленных поселков на севере ХМАО возмущены платной доставкой Wildberries. За доставку в пункт выдачи маркетплейс взимает дополнительную комиссию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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