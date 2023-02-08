Жительнице ХМАО на Wildberries пришла посылка с мертвой мышью. Фото

09 февраля 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

С клиентки также взяли деньги за возврат товара Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительнице ХМАО пришла посылка на Wildberries, внутри которой вместе с ботинками клиентка обнаружила мертвую мышь. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно Югра». «Елена заказала детскую обувь на „Вайлдберриз“, а когда вскрыла посылку, то чуть не упала в обморок. В одном ботинке лежал трупик мыши, а по всей коробке видны были следы ее жизнедеятельности. Запах стоял такой, что на стенах заворачивались обои. За такой подарок от маркетплейса с югорчанки еще и содрали деньги за возврат товара», — говорится в публикации. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители отдаленных поселков на севере ХМАО возмущены платной доставкой Wildberries. За доставку в пункт выдачи маркетплейс взимает дополнительную комиссию. Внутри посылки женщина обнаружила мертвую мышь telegram-канал «Осторожно Югра»

Жительнице ХМАО пришла посылка на Wildberries, внутри которой вместе с ботинками клиентка обнаружила мертвую мышь. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно Югра». «Елена заказала детскую обувь на „Вайлдберриз“, а когда вскрыла посылку, то чуть не упала в обморок. В одном ботинке лежал трупик мыши, а по всей коробке видны были следы ее жизнедеятельности. Запах стоял такой, что на стенах заворачивались обои. За такой подарок от маркетплейса с югорчанки еще и содрали деньги за возврат товара», — говорится в публикации. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители отдаленных поселков на севере ХМАО возмущены платной доставкой Wildberries. За доставку в пункт выдачи маркетплейс взимает дополнительную комиссию.