Жители севера ХМАО возмущены платной доставкой Wildberries. Скрин

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Доставка в отдаленные поселки ХМАО стоит 150 рублей Фото:

Жители отдаленных поселков на севере ХМАО возмущены платной доставкой Wildberries. За доставку в пункт выдачи маркетплейс взимает дополнительную комиссию. Об этом URA.RU рассказала жительница поселка Игрим в Березовском районе.

«В Игрим сейчас доставка 150 рублей. Сумма не большая, но столько же берут и за возврат товара — уже 300 рублей, если что-то не подошло. В соседних поселках такая же проблема. Ну и часто же народ заказывает недорогие товары. Недавно дочери заколки хотела взять, но получается, что они стоят всего около 350 рублей, а доставка — считай половина суммы», — поделилась с агентством местная жительница.

При проверке информации в приложении Wildberries действительно указывается, что за доставку в отдаленные поселки маркетплейс берет дополнительную плату. Это же касается и соседних населенных пунктов, в числе которых, например, Березово и Белоярский. Агентство направило запрос в компанию Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что Wildberries ввел платную доставку в городах ХМАО. Маркетплейс сделал это из-за удаленности региона. Однако после протестов югорчан онлайн-магазин отменил дополнительную комиссию.

Стоимость доставки в отдаленные поселки ХМАО составляет 150 рублей
Фото:

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Жители отдаленных поселков на севере ХМАО возмущены платной доставкой Wildberries. За доставку в пункт выдачи маркетплейс взимает дополнительную комиссию. Об этом URA.RU рассказала жительница поселка Игрим в Березовском районе. «В Игрим сейчас доставка 150 рублей. Сумма не большая, но столько же берут и за возврат товара — уже 300 рублей, если что-то не подошло. В соседних поселках такая же проблема. Ну и часто же народ заказывает недорогие товары. Недавно дочери заколки хотела взять, но получается, что они стоят всего около 350 рублей, а доставка — считай половина суммы», — поделилась с агентством местная жительница. При проверке информации в приложении Wildberries действительно указывается, что за доставку в отдаленные поселки маркетплейс берет дополнительную плату. Это же касается и соседних населенных пунктов, в числе которых, например, Березово и Белоярский. Агентство направило запрос в компанию Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что Wildberries ввел платную доставку в городах ХМАО. Маркетплейс сделал это из-за удаленности региона. Однако после протестов югорчан онлайн-магазин отменил дополнительную комиссию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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