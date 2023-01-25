Жители севера ХМАО возмущены платной доставкой Wildberries. Скрин

25 января 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Доставка в отдаленные поселки ХМАО стоит 150 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители отдаленных поселков на севере ХМАО возмущены платной доставкой Wildberries. За доставку в пункт выдачи маркетплейс взимает дополнительную комиссию. Об этом URA.RU рассказала жительница поселка Игрим в Березовском районе. «В Игрим сейчас доставка 150 рублей. Сумма не большая, но столько же берут и за возврат товара — уже 300 рублей, если что-то не подошло. В соседних поселках такая же проблема. Ну и часто же народ заказывает недорогие товары. Недавно дочери заколки хотела взять, но получается, что они стоят всего около 350 рублей, а доставка — считай половина суммы», — поделилась с агентством местная жительница. При проверке информации в приложении Wildberries действительно указывается, что за доставку в отдаленные поселки маркетплейс берет дополнительную плату. Это же касается и соседних населенных пунктов, в числе которых, например, Березово и Белоярский. Агентство направило запрос в компанию Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что Wildberries ввел платную доставку в городах ХМАО. Маркетплейс сделал это из-за удаленности региона. Однако после протестов югорчан онлайн-магазин отменил дополнительную комиссию. Стоимость доставки в отдаленные поселки ХМАО составляет 150 рублей Фото: скриншот приложения Wildberries

Жители отдаленных поселков на севере ХМАО возмущены платной доставкой Wildberries. За доставку в пункт выдачи маркетплейс взимает дополнительную комиссию. Об этом URA.RU рассказала жительница поселка Игрим в Березовском районе. «В Игрим сейчас доставка 150 рублей. Сумма не большая, но столько же берут и за возврат товара — уже 300 рублей, если что-то не подошло. В соседних поселках такая же проблема. Ну и часто же народ заказывает недорогие товары. Недавно дочери заколки хотела взять, но получается, что они стоят всего около 350 рублей, а доставка — считай половина суммы», — поделилась с агентством местная жительница. При проверке информации в приложении Wildberries действительно указывается, что за доставку в отдаленные поселки маркетплейс берет дополнительную плату. Это же касается и соседних населенных пунктов, в числе которых, например, Березово и Белоярский. Агентство направило запрос в компанию Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что Wildberries ввел платную доставку в городах ХМАО. Маркетплейс сделал это из-за удаленности региона. Однако после протестов югорчан онлайн-магазин отменил дополнительную комиссию.