Силовики ответили на критику замгенпрокурора РФ арестом вице-мэра из ХМАО

Вице-мэр из ХМАО Асадуллаев помещен под арест

09 февраля 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Суд вынес решение об его аресте на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Югорские силовики ответили на критику замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева о скромных показателях в борьбе с коррупцией арестом вице-мэра Сургутского района Муслима Асадуллаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Такую оценку события дал источник «URA.RU» в силовых структурах региона. «У Асадуллаева в уголовном деле появились новые эпизоды, он сначала достаточно показательно был задержан на 48 часов, а сегодня Сургутский районный суд вынес решение об его аресте на два месяца. Хотя до этого он находился на подписке о невыезде. Вице-мэр по меркам региона — фигура весомая. Это хороший случай послать месседж в Генпрокуратуру, что критика Зайцева была услышана, и силовики принимают меры для исправления ситуации», — резюмировал инсайдер. Другой источник URA.RU среди силовиков считает, что прямой корреляции между критикой Зайцева и арестом югорского чиновника нет. «То, что это совпало по времени с визитом Сергея Зайцева — случайность, не более. Есть определенные сроки расследования дел, и, видимо, они подошли», — прокомментировал собеседник агентства. Так или иначе, в силовых структурах ХМАО начали говорить об усилении работы по борьбе с коррупцией после встряски от замгенпрокурора РФ во время его визита в Югру в начале февраля. В прокуратуру ХМАО был отправлен запрос, на момент публикации материала ответ не поступил. В пресс-службе Сургутского районного суда не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев призвал прокурора ХМАО активнее искать коррупцию среди чиновников. Речь об этом зашла после доклада о громком уголовном деле в отношении замначальника теротдела Роспотребнадзора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорские силовики ответили на критику замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева о скромных показателях в борьбе с коррупцией арестом вице-мэра Сургутского района Муслима Асадуллаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Такую оценку события дал источник «URA.RU» в силовых структурах региона. «У Асадуллаева в уголовном деле появились новые эпизоды, он сначала достаточно показательно был задержан на 48 часов, а сегодня Сургутский районный суд вынес решение об его аресте на два месяца. Хотя до этого он находился на подписке о невыезде. Вице-мэр по меркам региона — фигура весомая. Это хороший случай послать месседж в Генпрокуратуру, что критика Зайцева была услышана, и силовики принимают меры для исправления ситуации», — резюмировал инсайдер. Другой источник URA.RU среди силовиков считает, что прямой корреляции между критикой Зайцева и арестом югорского чиновника нет. «То, что это совпало по времени с визитом Сергея Зайцева — случайность, не более. Есть определенные сроки расследования дел, и, видимо, они подошли», — прокомментировал собеседник агентства. Так или иначе, в силовых структурах ХМАО начали говорить об усилении работы по борьбе с коррупцией после встряски от замгенпрокурора РФ во время его визита в Югру в начале февраля. В прокуратуру ХМАО был отправлен запрос, на момент публикации материала ответ не поступил. В пресс-службе Сургутского районного суда не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев призвал прокурора ХМАО активнее искать коррупцию среди чиновников. Речь об этом зашла после доклада о громком уголовном деле в отношении замначальника теротдела Роспотребнадзора.