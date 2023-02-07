Замгубернатора Курганской области проиграла битву клану питерских медиков, которых пригласил Шумков

Лариса Кокорина уходит из курганского правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области Лариса Кокорина проиграла битву клану питерских медиков, которых пригласил глава региона Вадим Шумков. Чиновницу, курирующую соцблок в областном правительстве, вынудили уйти директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев и его команда, рассказали источники URA.RU из политического окружения.

Сигидаев приехал в Курганскую область по приглашению губернатора Вадима Шумкова и создал свою команду. Военный медик из Санкт-Петербурга сразу не сработался с Кокориной. Их противостояние происходило на фоне скандалов по продаже имущества, ликвидации коек и в целом больничной реформы.

«Клан Алексея Сигидаева смог избавиться от своего давнего оппонента — замгубернатора Ларисы Кокориной. Чиновница уходит после ряда конфликтов с врачами и серией уголовных дел в медицине», — уточнил инсайдер. Другой источник добавил, что несмотря на скандалы в сфере здравоохранения, как администратор Кокорина всех устраивала.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с кадровыми изменениями. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ближайшее время Кокорина покинет свой пост. На ее место, как сообщают источники агентства, прочат Сигидаева.