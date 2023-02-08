В ЯНАО расширят направления летнего отдыха детей

Дети из ЯНАО в летний сезон смогут отдохнуть в Анапе, Геленджике и Москве

09 февраля 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Дети из ЯНАО летом смогут поехать в Москву, Анапу и Геленджик Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО в весенне-летний сезон будет увеличено количество направлений детского отдыха. В дополнение к прежним направлениям, ямальцы смогут отдохнуть в Москве, Анапе и Геленджике, сообщил директор департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин в своем telegram-канале. «Приоткрою малую часть приготовленных нами новинок. В весеннем и летнем сезонах вдобавок к лагерям в Сочи, Туапсе и Тюмени появятся путевки в Москву, Анапу и Геленджик», — сообщил Наиль Хайруллин в соцсети. Такое решение выработано в ходе совещания вожатых и специалистов по организации детского отдыха со всего региона. Хайруллин также анонсировал изменения в работе портала leto.yanao.ru, про которые он расскажет после завершения тестирования работы сайта. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил президенту РФ Владимиру Путину проводить проект «Университетские смены» на регулярной основе. Участие в проекте позволит детям не только отдохнуть, но и познакомиться с будущей профессией.

В ЯНАО в весенне-летний сезон будет увеличено количество направлений детского отдыха. В дополнение к прежним направлениям, ямальцы смогут отдохнуть в Москве, Анапе и Геленджике, сообщил директор департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин в своем telegram-канале. «Приоткрою малую часть приготовленных нами новинок. В весеннем и летнем сезонах вдобавок к лагерям в Сочи, Туапсе и Тюмени появятся путевки в Москву, Анапу и Геленджик», — сообщил Наиль Хайруллин в соцсети. Такое решение выработано в ходе совещания вожатых и специалистов по организации детского отдыха со всего региона. Хайруллин также анонсировал изменения в работе портала leto.yanao.ru, про которые он расскажет после завершения тестирования работы сайта. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил президенту РФ Владимиру Путину проводить проект «Университетские смены» на регулярной основе. Участие в проекте позволит детям не только отдохнуть, но и познакомиться с будущей профессией.