Путин назвал правильным решение оставить в РФ иностранные самолеты

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Решением оставить зарубежные самолеты, РФ сохранит авиационную отрасль, заявил Владимир Путин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр транспорта РФ Виталий Савельев правильно сделал, что решил оставить зарубежные самолеты на территории России в условиях санкционного давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«[Министр транспорта] Виталий Геннадьевич [Савельев] <…> взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с представителями авиационной отрасли. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Путин подчеркнул, что таким решением РФ сможет сохранить авиационную отрасль страны.

США и другие западные страны начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Но Запад не ожидал, что Россия преодолеет экономические трудности, заявил президент РФ.

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Министр транспорта РФ Виталий Савельев правильно сделал, что решил оставить зарубежные самолеты на территории России в условиях санкционного давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «[Министр транспорта] Виталий Геннадьевич [Савельев] <…> взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с представителями авиационной отрасли. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Путин подчеркнул, что таким решением РФ сможет сохранить авиационную отрасль страны. США и другие западные страны начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Но Запад не ожидал, что Россия преодолеет экономические трудности, заявил президент РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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