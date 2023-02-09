Путин назвал правильным решение оставить в РФ иностранные самолеты

09 февраля 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Решением оставить зарубежные самолеты, РФ сохранит авиационную отрасль, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министр транспорта РФ Виталий Савельев правильно сделал, что решил оставить зарубежные самолеты на территории России в условиях санкционного давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «[Министр транспорта] Виталий Геннадьевич [Савельев] <…> взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с представителями авиационной отрасли. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Путин подчеркнул, что таким решением РФ сможет сохранить авиационную отрасль страны. США и другие западные страны начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Но Запад не ожидал, что Россия преодолеет экономические трудности, заявил президент РФ.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев правильно сделал, что решил оставить зарубежные самолеты на территории России в условиях санкционного давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «[Министр транспорта] Виталий Геннадьевич [Савельев] <…> взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с представителями авиационной отрасли. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Путин подчеркнул, что таким решением РФ сможет сохранить авиационную отрасль страны. США и другие западные страны начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Но Запад не ожидал, что Россия преодолеет экономические трудности, заявил президент РФ.