На свердловском заводе в десять раз сократилось число рабочих

На заводе в Нижней Туре сократилось количество рабочих с 4000 до 400 Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Нижнетуринском машиностроительном заводе «Вента» сократилось число рабочих с 4000 до 40 человек. Сейчас ситуация улучшилась, на заводе трудятся 400 рабочих, сообщила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«В два нижнетуринских учреждения ехала с уверенностью, что это одни из лучших в области, а вот в бывший завод Вента — с тревогой. С почти 4000 тысяч работников количество сокращалось до 40, а сегодня там работает уже 400 человек», — написала Мерзлякова на странице в соцсети «ВКонтакте».

Свердловский омбудсмен заверяет, что ситуация с рабочими местами на заводе улучшается благодаря новому руководству. «Здесь нефтяные вышки, потребность есть, а значит и будущее у завода тоже. Работа в цехах кипит, у людей хорошее настроение — вот, что значит появился хороший хозяин», — подчеркнула Мерзлякова.

Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу предприятия, чтобы узнать, чем было вызвано сокращение персонала. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что свердловские выпускники отказываются идти на заводы, создавая дефицит кадров. По данным председателя комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Андрея Мисюра, в регионе наблюдается нехватка рабочих в сфере промышленности.