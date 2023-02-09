09 февраля 2023

В США признали, что Путин изменил мир

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Стрит-арт в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург , граффити путин
Владимир Путин дал человечеству многополярный мир Фото:

Президент России Владимир Путин привел человечество в новый многополярный мир. С этим заявлением выступил американский журналист Джексон Хинкль.

«Путин привел нас в многополярный мир», — заявил Хинкль. Слова журналиста опубликованы на его странице в Twitter.

Ранее Путин отметил, что только лишь многополярный миропорядок поможет уменьшить напряжение между странами, к этой модели и будет стремиться Россия. Этот новый мир должен основываться на законе и праве, передает слова президента РАПСИ. Канцлер германии Олаф Шольц согласился с этим, сказав, что американскому глобализму рано или поздно придет конец. К идеям о построении многополярного миропорядка примкнул и соседствующий с Россией Китай. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно провел встречу с замглавы китайского МИД Ма Чжаосюем, где представители стран договорились об обоюдной поддержке в укреплении суверенитета, передает RT.

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Президент России Владимир Путин привел человечество в новый многополярный мир. С этим заявлением выступил американский журналист Джексон Хинкль. «Путин привел нас в многополярный мир», — заявил Хинкль. Слова журналиста опубликованы на его странице в Twitter. Ранее Путин отметил, что только лишь многополярный миропорядок поможет уменьшить напряжение между странами, к этой модели и будет стремиться Россия. Этот новый мир должен основываться на законе и праве, передает слова президента РАПСИ. Канцлер германии Олаф Шольц согласился с этим, сказав, что американскому глобализму рано или поздно придет конец. К идеям о построении многополярного миропорядка примкнул и соседствующий с Россией Китай. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно провел встречу с замглавы китайского МИД Ма Чжаосюем, где представители стран договорились об обоюдной поддержке в укреплении суверенитета, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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