В США признали, что Путин изменил мир

10 февраля 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал человечеству многополярный мир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин привел человечество в новый многополярный мир. С этим заявлением выступил американский журналист Джексон Хинкль. «Путин привел нас в многополярный мир», — заявил Хинкль. Слова журналиста опубликованы на его странице в Twitter. Ранее Путин отметил, что только лишь многополярный миропорядок поможет уменьшить напряжение между странами, к этой модели и будет стремиться Россия. Этот новый мир должен основываться на законе и праве, передает слова президента РАПСИ. Канцлер германии Олаф Шольц согласился с этим, сказав, что американскому глобализму рано или поздно придет конец. К идеям о построении многополярного миропорядка примкнул и соседствующий с Россией Китай. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно провел встречу с замглавы китайского МИД Ма Чжаосюем, где представители стран договорились об обоюдной поддержке в укреплении суверенитета, передает RT.

Президент России Владимир Путин привел человечество в новый многополярный мир. С этим заявлением выступил американский журналист Джексон Хинкль. «Путин привел нас в многополярный мир», — заявил Хинкль. Слова журналиста опубликованы на его странице в Twitter. Ранее Путин отметил, что только лишь многополярный миропорядок поможет уменьшить напряжение между странами, к этой модели и будет стремиться Россия. Этот новый мир должен основываться на законе и праве, передает слова президента РАПСИ. Канцлер германии Олаф Шольц согласился с этим, сказав, что американскому глобализму рано или поздно придет конец. К идеям о построении многополярного миропорядка примкнул и соседствующий с Россией Китай. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно провел встречу с замглавы китайского МИД Ма Чжаосюем, где представители стран договорились об обоюдной поддержке в укреплении суверенитета, передает RT.