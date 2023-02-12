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Авиарейс из Махачкалы в Сургут задержали в аэропорту вылета

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Авиарейс «Махачкала-Сургут» задерживается в аэропорту вылета из-за погоды Фото:

Рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Махачкала-Сургут задерживается в аэропорту вылета. По расписанию рейс должен прибыть в ХМАО в 4 часа 13 февраля, сообщает онлайн-табло аэропорта Сургут.

«Прилет рейса ДР501 Махачкала-Сургут задержан. Перевозчик — авиакомпания «Победа», — сообщает онлайн-табло воздушной гавани.

Корреспондент агентства позвонил в справочную службу Сургутского аэропорта. Специалист службы информации сообщила, что причиной задержки рейса стали погодные условия в аэропорту Махачкалы.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске был задержан рейс до Минеральных Вод. Причиной задержки явилась замена воздушного судна.

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Рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Махачкала-Сургут задерживается в аэропорту вылета. По расписанию рейс должен прибыть в ХМАО в 4 часа 13 февраля, сообщает онлайн-табло аэропорта Сургут. «Прилет рейса ДР501 Махачкала-Сургут задержан. Перевозчик — авиакомпания «Победа», — сообщает онлайн-табло воздушной гавани. Корреспондент агентства позвонил в справочную службу Сургутского аэропорта. Специалист службы информации сообщила, что причиной задержки рейса стали погодные условия в аэропорту Махачкалы. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске был задержан рейс до Минеральных Вод. Причиной задержки явилась замена воздушного судна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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