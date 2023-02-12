Авиарейс из Махачкалы в Сургут задержали в аэропорту вылета

13 февраля 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Авиарейс «Махачкала-Сургут» задерживается в аэропорту вылета из-за погоды Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Махачкала-Сургут задерживается в аэропорту вылета. По расписанию рейс должен прибыть в ХМАО в 4 часа 13 февраля, сообщает онлайн-табло аэропорта Сургут. «Прилет рейса ДР501 Махачкала-Сургут задержан. Перевозчик — авиакомпания «Победа», — сообщает онлайн-табло воздушной гавани. Корреспондент агентства позвонил в справочную службу Сургутского аэропорта. Специалист службы информации сообщила, что причиной задержки рейса стали погодные условия в аэропорту Махачкалы. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске был задержан рейс до Минеральных Вод. Причиной задержки явилась замена воздушного судна.

Рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Махачкала-Сургут задерживается в аэропорту вылета. По расписанию рейс должен прибыть в ХМАО в 4 часа 13 февраля, сообщает онлайн-табло аэропорта Сургут. «Прилет рейса ДР501 Махачкала-Сургут задержан. Перевозчик — авиакомпания «Победа», — сообщает онлайн-табло воздушной гавани. Корреспондент агентства позвонил в справочную службу Сургутского аэропорта. Специалист службы информации сообщила, что причиной задержки рейса стали погодные условия в аэропорту Махачкалы. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске был задержан рейс до Минеральных Вод. Причиной задержки явилась замена воздушного судна.