Авиарейс из Махачкалы в Сургут задержали в аэропорту вылета

Рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Махачкала-Сургут задерживается в аэропорту вылета. По расписанию рейс должен прибыть в ХМАО в 4 часа 13 февраля, сообщает онлайн-табло аэропорта Сургут.
«Прилет рейса ДР501 Махачкала-Сургут задержан. Перевозчик — авиакомпания «Победа», — сообщает онлайн-табло воздушной гавани.
Корреспондент агентства позвонил в справочную службу Сургутского аэропорта. Специалист службы информации сообщила, что причиной задержки рейса стали погодные условия в аэропорту Махачкалы.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске был задержан рейс до Минеральных Вод. Причиной задержки явилась замена воздушного судна.
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