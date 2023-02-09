В ЯНАО средняя цена квадратного метра недвижимости выросла на 10%

В ЯНАО выросла цена первичного и вторичного рынка недвижимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО за 2022 год средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 9—10%. Об этом агентству рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков.

«Средняя цена квадратного метра на первичном рынке рост в городах ЯНАО выросла на 9—10% по сравнению с февралем прошлого года. На вторичном рынке рост составил 5—7%. В целом по России средняя цена квадратного метра готового жилья за аналогичный период выросла на 8,6%, а на первичном рынке на 9%», — сообщил Кочетков.

Средняя цена в новостройках Нового Уренгоя достигла 134,1 тысячи рублей за квадратный метр, что сопоставимо со средней ценой в таких крупных городах, как Казань — 136,6 тысячи рублей. «В Надыме за прошедшие 12 месяцев средняя цена квадратного метра вторичного жилья продемонстрировала более существенный рост — 19% и сейчас составляет 65,2 тысячи рублей. В Салехарде средняя стоимость квадратного метра готового жилья за год выросла на 9,6% — до 76,1 тысячи рублей», — подчеркнул собеседник агентства.

Цена квадратного метра в новостройках и в готовом жилье в городах ЯНАО демонстрирует стабильный рост, никаких поводов для резкого изменения этого тренда на рынке нет, отметил Кочетков. Также прослеживается интерес частных инвесторов из других регионов к квартирам в Новом Уренгое. Жилье покупают с целью последующей сдачи в аренду и получения дохода.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости в ЯНАО в 2023 году снизится не более чем на 5%. При этом эксперты отметили, что ликвидные варианты вряд ли будут снижаться в цене.