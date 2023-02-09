09 февраля 2023

УФАС ХМАО грозится оштрафовать «Ростелеком» за навязчивую рекламу

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , ростелеком, ростелеком контакт центр
Сотрудники компании звонили клиентам и предлагали дополнительные услуги Фото:

Антимонопольная служба ХМАО пригрозила компании «Ростелеком» штрафом в полмиллиона рублей, если ее сотрудники не прекратят рекламировать свои услуги по телефону без согласия граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФАС по Югре.

«В адрес Ханты-Мансийского УФАС России обратился гражданин, который сообщил, что на его номер мобильного телефона поступают звонки рекламного характера от оператора связи. Комиссия Ханты-Мансийского УФАС России признала рекламу ПАО „Ростелеком“, распространенную посредством звонков с номера телефона ПАО „Ростелеком“ на номер мобильного телефона абонента (гражданина), нарушающей закон о рекламе», — сообщили в ведомстве.

Окружная антимонопольная служба выдала компании «Ростелеком» предписание с требованием прекратить данную рекламную деятельность. «В случае невыполнения предписания компании ПАО „Ростелеком“ предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО возмущены монополией «Ростелекома» в новостройках. Жители Нижневартовска, оставшись без альтернативы, вынуждены переплачивать за услуги связи.

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Антимонопольная служба ХМАО пригрозила компании «Ростелеком» штрафом в полмиллиона рублей, если ее сотрудники не прекратят рекламировать свои услуги по телефону без согласия граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФАС по Югре. «В адрес Ханты-Мансийского УФАС России обратился гражданин, который сообщил, что на его номер мобильного телефона поступают звонки рекламного характера от оператора связи. Комиссия Ханты-Мансийского УФАС России признала рекламу ПАО „Ростелеком“, распространенную посредством звонков с номера телефона ПАО „Ростелеком“ на номер мобильного телефона абонента (гражданина), нарушающей закон о рекламе», — сообщили в ведомстве. Окружная антимонопольная служба выдала компании «Ростелеком» предписание с требованием прекратить данную рекламную деятельность. «В случае невыполнения предписания компании ПАО „Ростелеком“ предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО возмущены монополией «Ростелекома» в новостройках. Жители Нижневартовска, оставшись без альтернативы, вынуждены переплачивать за услуги связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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