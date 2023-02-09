УФАС ХМАО грозится оштрафовать «Ростелеком» за навязчивую рекламу

10 февраля 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Сотрудники компании звонили клиентам и предлагали дополнительные услуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Антимонопольная служба ХМАО пригрозила компании «Ростелеком» штрафом в полмиллиона рублей, если ее сотрудники не прекратят рекламировать свои услуги по телефону без согласия граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФАС по Югре. «В адрес Ханты-Мансийского УФАС России обратился гражданин, который сообщил, что на его номер мобильного телефона поступают звонки рекламного характера от оператора связи. Комиссия Ханты-Мансийского УФАС России признала рекламу ПАО „Ростелеком“, распространенную посредством звонков с номера телефона ПАО „Ростелеком“ на номер мобильного телефона абонента (гражданина), нарушающей закон о рекламе», — сообщили в ведомстве. Окружная антимонопольная служба выдала компании «Ростелеком» предписание с требованием прекратить данную рекламную деятельность. «В случае невыполнения предписания компании ПАО „Ростелеком“ предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО возмущены монополией «Ростелекома» в новостройках. Жители Нижневартовска, оставшись без альтернативы, вынуждены переплачивать за услуги связи.

Антимонопольная служба ХМАО пригрозила компании «Ростелеком» штрафом в полмиллиона рублей, если ее сотрудники не прекратят рекламировать свои услуги по телефону без согласия граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФАС по Югре. «В адрес Ханты-Мансийского УФАС России обратился гражданин, который сообщил, что на его номер мобильного телефона поступают звонки рекламного характера от оператора связи. Комиссия Ханты-Мансийского УФАС России признала рекламу ПАО „Ростелеком“, распространенную посредством звонков с номера телефона ПАО „Ростелеком“ на номер мобильного телефона абонента (гражданина), нарушающей закон о рекламе», — сообщили в ведомстве. Окружная антимонопольная служба выдала компании «Ростелеком» предписание с требованием прекратить данную рекламную деятельность. «В случае невыполнения предписания компании ПАО „Ростелеком“ предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО возмущены монополией «Ростелекома» в новостройках. Жители Нижневартовска, оставшись без альтернативы, вынуждены переплачивать за услуги связи.