Украина попросила у Нидерландов истребители F-16

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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, авиациия
Киев запросил американские истребители у Амстердама, заявила министр обороны Кайса Оллонгрен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти просят у Нидерландов отправить американские истребители F-16. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить», — цитирует Оллонгрен Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Глава минобороны отметила, что необходимо обсудить этот вопрос с другими союзниками, а также оценить последствия таких поставок.

Украина запросила американские истребители после того, как страны Запада согласились направить ей танки. На текущий момент западные лидеры сомневаются, что такие поставки возможны. Французский президент Эмануэль Макрон заявил, что истребители не нужны Украине — они не соответствуют запросам украинской армии. Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что окончательное решение должна принять НАТО, передает телеканал 360.

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Киевские власти просят у Нидерландов отправить американские истребители F-16. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. «Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить», — цитирует Оллонгрен Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Глава минобороны отметила, что необходимо обсудить этот вопрос с другими союзниками, а также оценить последствия таких поставок. Украина запросила американские истребители после того, как страны Запада согласились направить ей танки. На текущий момент западные лидеры сомневаются, что такие поставки возможны. Французский президент Эмануэль Макрон заявил, что истребители не нужны Украине — они не соответствуют запросам украинской армии. Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что окончательное решение должна принять НАТО, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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