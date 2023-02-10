ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об участниках СВО

10 февраля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

В ФСБ рассказали, что иностранные спецслужбы пользуются российскими популярными почтовыми сервисами для сбора информации об СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники зарубежных спецслужб пользуются популярными российскими почтовыми сервисами для получения информации о специальной военной операции, а также о тех, кто принимает участие в СВО. Об этом сообщили в ФСБ России. «Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для сбора информации… о специальной военной операции», — сообщили в ФСБ. Информацию передает РИА Новости. США используют для шпионажа специальные программы «Пегасус» и «Графит». Эти программы позволяют Америке вести глобальную слежку, передает телеканал 360. Это подтверждается тем, что США не участвовали в сессии спецкомитета ООН в Вене, где обсуждалось противодействие информационным преступлениям.

Сотрудники зарубежных спецслужб пользуются популярными российскими почтовыми сервисами для получения информации о специальной военной операции, а также о тех, кто принимает участие в СВО. Об этом сообщили в ФСБ России. «Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для сбора информации… о специальной военной операции», — сообщили в ФСБ. Информацию передает РИА Новости. США используют для шпионажа специальные программы «Пегасус» и «Графит». Эти программы позволяют Америке вести глобальную слежку, передает телеканал 360. Это подтверждается тем, что США не участвовали в сессии спецкомитета ООН в Вене, где обсуждалось противодействие информационным преступлениям.