ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об участниках СВО

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В ФСБ рассказали, что иностранные спецслужбы пользуются российскими популярными почтовыми сервисами для сбора информации об СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники зарубежных спецслужб пользуются популярными российскими почтовыми сервисами для получения информации о специальной военной операции, а также о тех, кто принимает участие в СВО. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для сбора информации… о специальной военной операции», — сообщили в ФСБ. Информацию передает РИА Новости.

США используют для шпионажа специальные программы «Пегасус» и «Графит». Эти программы позволяют Америке вести глобальную слежку, передает телеканал 360. Это подтверждается тем, что США не участвовали в сессии спецкомитета ООН в Вене, где обсуждалось противодействие информационным преступлениям.

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Сотрудники зарубежных спецслужб пользуются популярными российскими почтовыми сервисами для получения информации о специальной военной операции, а также о тех, кто принимает участие в СВО. Об этом сообщили в ФСБ России. «Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для сбора информации… о специальной военной операции», — сообщили в ФСБ. Информацию передает РИА Новости. США используют для шпионажа специальные программы «Пегасус» и «Графит». Эти программы позволяют Америке вести глобальную слежку, передает телеканал 360. Это подтверждается тем, что США не участвовали в сессии спецкомитета ООН в Вене, где обсуждалось противодействие информационным преступлениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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