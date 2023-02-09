09 февраля 2023

Пермские заключенные помогут УФСИН в Кирове выполнить гособоронзаказ

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Колония №10 изготовит для УФСИН по Кировской области и республике Коми колючую ленту Фото:

Исправительная колония №10, расположенная в городе Чусовом Пермского края, выполнит гособоронзаказ для управления ФСИН по Кировской области. Госконтракт на поставку продукцию стороны заключили в конце декабря 2022 года, указано в СБИС. Согласно условиям контракта, ИК-10 обязуется изготовить для ведомства армированную колючую ленту.

«Головной исполнитель (ИК-10) в целях исполнения гособоронзаказа на 2023 год обязуется передать госзаказчику (УФСИН по Кировской области) качественную и безопасную продукцию: армированную колючую ленту ЛКА-955/20», — сказано в контракте, стоимость которого определена сторонами в 2 067 000 рублей. Всего колония должна изготовить 318 комплектов колючей спирали.

Аналогичную продукцию колония изготовит и поставит подведомственному УФСИН по Республике Коми Центру инженерно-технического обеспечения и вооружения. Стоимость 82 комплектов колючей спирали обойдется ведомству в 533 тысячи рублей.

ИК-10 в Чусовом является самым крупным исправительным учреждением в Пермском крае. Последние годы колонию сопровождают скандалы, связанные с травмированием и гибелью отбывающих в ней наказание осужденных.

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Исправительная колония №10, расположенная в городе Чусовом Пермского края, выполнит гособоронзаказ для управления ФСИН по Кировской области. Госконтракт на поставку продукцию стороны заключили в конце декабря 2022 года, указано в СБИС. Согласно условиям контракта, ИК-10 обязуется изготовить для ведомства армированную колючую ленту. «Головной исполнитель (ИК-10) в целях исполнения гособоронзаказа на 2023 год обязуется передать госзаказчику (УФСИН по Кировской области) качественную и безопасную продукцию: армированную колючую ленту ЛКА-955/20», — сказано в контракте, стоимость которого определена сторонами в 2 067 000 рублей. Всего колония должна изготовить 318 комплектов колючей спирали. Аналогичную продукцию колония изготовит и поставит подведомственному УФСИН по Республике Коми Центру инженерно-технического обеспечения и вооружения. Стоимость 82 комплектов колючей спирали обойдется ведомству в 533 тысячи рублей. ИК-10 в Чусовом является самым крупным исправительным учреждением в Пермском крае. Последние годы колонию сопровождают скандалы, связанные с травмированием и гибелью отбывающих в ней наказание осужденных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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