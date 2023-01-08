В скандальной пермской исправительной колонии сменилось руководство

09 января 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

ИК-10 в статусе «врио» возглавил Михаил Пушин Фото: Сергей Русанов © URA.RU В исправительной колонии №10, расположенной в Чусовском округе Пермского края, сменилось руководства. Согласно информации, размещенной на сайте Пермского краевого управления ФСИН, прежний начальник исправучреждения Константин Макидон покинул свой пост. «ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю: врио начальника майор внутренней службы Пушин Михаил Владимирович», — указано на сайте управления. В пресс-службе краевого УФСИН назначение не комментируют. Согласно информации, размещенной в открытых источниках, Макидон руководил колонией №10 с января 2020 года. В разное время в пермской ИК-10 произошло сразу несколько громких происшествий, связанных с осужденными, которые отбывают в ней наказание. Так, в 2021 году несколько осужденных в знак протеста против действий администрации ИК вогнали в себя гвозди. Спустя год один из осужденных, находящихся в колонии, совершил суицид, еще один был найден на территории промзоны с отрезанной головой. На происшествие обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

В исправительной колонии №10, расположенной в Чусовском округе Пермского края, сменилось руководства. Согласно информации, размещенной на сайте Пермского краевого управления ФСИН, прежний начальник исправучреждения Константин Макидон покинул свой пост. «ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю: врио начальника майор внутренней службы Пушин Михаил Владимирович», — указано на сайте управления. В пресс-службе краевого УФСИН назначение не комментируют. Согласно информации, размещенной в открытых источниках, Макидон руководил колонией №10 с января 2020 года. В разное время в пермской ИК-10 произошло сразу несколько громких происшествий, связанных с осужденными, которые отбывают в ней наказание. Так, в 2021 году несколько осужденных в знак протеста против действий администрации ИК вогнали в себя гвозди. Спустя год один из осужденных, находящихся в колонии, совершил суицид, еще один был найден на территории промзоны с отрезанной головой. На происшествие обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.