08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

В скандальной пермской исправительной колонии сменилось руководство

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий
ИК-10 в статусе «врио» возглавил Михаил Пушин Фото:

В исправительной колонии №10, расположенной в Чусовском округе Пермского края, сменилось руководства. Согласно информации, размещенной на сайте Пермского краевого управления ФСИН, прежний начальник исправучреждения Константин Макидон покинул свой пост.

«ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю: врио начальника майор внутренней службы Пушин Михаил Владимирович», — указано на сайте управления. В пресс-службе краевого УФСИН назначение не комментируют. Согласно информации, размещенной в открытых источниках, Макидон руководил колонией №10 с января 2020 года.

В разное время в пермской ИК-10 произошло сразу несколько громких происшествий, связанных с осужденными, которые отбывают в ней наказание. Так, в 2021 году несколько осужденных в знак протеста против действий администрации ИК вогнали в себя гвозди. Спустя год один из осужденных, находящихся в колонии, совершил суицид, еще один был найден на территории промзоны с отрезанной головой. На происшествие обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

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В исправительной колонии №10, расположенной в Чусовском округе Пермского края, сменилось руководства. Согласно информации, размещенной на сайте Пермского краевого управления ФСИН, прежний начальник исправучреждения Константин Макидон покинул свой пост. «ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю: врио начальника майор внутренней службы Пушин Михаил Владимирович», — указано на сайте управления. В пресс-службе краевого УФСИН назначение не комментируют. Согласно информации, размещенной в открытых источниках, Макидон руководил колонией №10 с января 2020 года. В разное время в пермской ИК-10 произошло сразу несколько громких происшествий, связанных с осужденными, которые отбывают в ней наказание. Так, в 2021 году несколько осужденных в знак протеста против действий администрации ИК вогнали в себя гвозди. Спустя год один из осужденных, находящихся в колонии, совершил суицид, еще один был найден на территории промзоны с отрезанной головой. На происшествие обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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