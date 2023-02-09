Мэр Мегиона ушел в отпуск из-за тяжелого заболевания

10 февраля 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Больничный потребовался из-за обострения тяжелого заболевания Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава Мегиона Олег Дайнека ушел на длительный больничный из-за тяжелого заболевания. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Игорь Алчинов. Об этом сообщил telegram-канал «5-й этаж». «Глава Мегиона Олег Дейнека ушел в двухмесячный отпуск, вызванный обострением тяжелого заболевания. В этот период состоится комплексное медицинское обследование, после которого, в зависимости от состояния здоровья, будет принято решение о его дальнейшей работе в качестве руководителя муниципалитета. О ситуации Дейнека уведомил губернатора Наталью Комарову», — говорится в публикации. В пресс-службе администрации Мегиона журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что Дайнека находится на больничном. «Олег Александрович [Дайнека] на больничном. Обязанности главы исполняет Игорь Алчинов. Более подробная информация появится чуть позже», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Мегиона Олег Дайнека прервал отпуск из-за коммунального ЧП, оставившего город без тепла в 40-градусный мороз. Дейнеке пришлось срочно вылететь из Ставропольского края, чтобы решить коммунальные проблемы города.

Глава Мегиона Олег Дайнека ушел на длительный больничный из-за тяжелого заболевания. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Игорь Алчинов. Об этом сообщил telegram-канал «5-й этаж». «Глава Мегиона Олег Дейнека ушел в двухмесячный отпуск, вызванный обострением тяжелого заболевания. В этот период состоится комплексное медицинское обследование, после которого, в зависимости от состояния здоровья, будет принято решение о его дальнейшей работе в качестве руководителя муниципалитета. О ситуации Дейнека уведомил губернатора Наталью Комарову», — говорится в публикации. В пресс-службе администрации Мегиона журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что Дайнека находится на больничном. «Олег Александрович [Дайнека] на больничном. Обязанности главы исполняет Игорь Алчинов. Более подробная информация появится чуть позже», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Мегиона Олег Дайнека прервал отпуск из-за коммунального ЧП, оставившего город без тепла в 40-градусный мороз. Дейнеке пришлось срочно вылететь из Ставропольского края, чтобы решить коммунальные проблемы города.