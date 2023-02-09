09 февраля 2023

Сотрудники курганского МЧС спасли котенка, который пострадал на пожаре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, дым, пожар, задымление, пожарные
Курганские пожарные вернули жизнь котенку после пожара Фото:

Курганские пожарные провели реанимационные действия и вернули к жизни бездыханного котенка, обнаруженного в потушенном доме. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«Котенок лежал на полу, не пищал и не шевелился. Его обнаружил помощник начальника караула Евгений Яковлев, и растер снегом, чтобы немного привести в чувство. Я положил котенка на перчатку и провел реанимационные мероприятия с помощью дыхательного аппарата. После этого котенок замяукал, зашевелился», — рассказал о произошедшем случае командир отделения 6-й спасательной части Алексей Никишин. Пожар, после которого спасли котенка, случился 9 февраля в селе Большое Чаусово Кетовского округа.

Пожарные потушили возгорание дома по улице Молодежной, 20. После они отправились осмотреть помещение. Людей в доме не было, зато пожарные нашли котенка, которому спасли жизнь.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские пожарные использовали тепловизор при тушении пожара в Кургане. При помощи прибора они искали места потенциального воспламенения и дополнительно проливали их водой.

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Курганские пожарные провели реанимационные действия и вернули к жизни бездыханного котенка, обнаруженного в потушенном доме. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «Котенок лежал на полу, не пищал и не шевелился. Его обнаружил помощник начальника караула Евгений Яковлев, и растер снегом, чтобы немного привести в чувство. Я положил котенка на перчатку и провел реанимационные мероприятия с помощью дыхательного аппарата. После этого котенок замяукал, зашевелился», — рассказал о произошедшем случае командир отделения 6-й спасательной части Алексей Никишин. Пожар, после которого спасли котенка, случился 9 февраля в селе Большое Чаусово Кетовского округа. Пожарные потушили возгорание дома по улице Молодежной, 20. После они отправились осмотреть помещение. Людей в доме не было, зато пожарные нашли котенка, которому спасли жизнь. Ранее URA.RU сообщало, что курганские пожарные использовали тепловизор при тушении пожара в Кургане. При помощи прибора они искали места потенциального воспламенения и дополнительно проливали их водой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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