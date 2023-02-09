Сотрудники курганского МЧС спасли котенка, который пострадал на пожаре. Видео

10 февраля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Курганские пожарные вернули жизнь котенку после пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские пожарные провели реанимационные действия и вернули к жизни бездыханного котенка, обнаруженного в потушенном доме. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «Котенок лежал на полу, не пищал и не шевелился. Его обнаружил помощник начальника караула Евгений Яковлев, и растер снегом, чтобы немного привести в чувство. Я положил котенка на перчатку и провел реанимационные мероприятия с помощью дыхательного аппарата. После этого котенок замяукал, зашевелился», — рассказал о произошедшем случае командир отделения 6-й спасательной части Алексей Никишин. Пожар, после которого спасли котенка, случился 9 февраля в селе Большое Чаусово Кетовского округа. Пожарные потушили возгорание дома по улице Молодежной, 20. После они отправились осмотреть помещение. Людей в доме не было, зато пожарные нашли котенка, которому спасли жизнь. Ранее URA.RU сообщало, что курганские пожарные использовали тепловизор при тушении пожара в Кургане. При помощи прибора они искали места потенциального воспламенения и дополнительно проливали их водой.

Курганские пожарные провели реанимационные действия и вернули к жизни бездыханного котенка, обнаруженного в потушенном доме. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «Котенок лежал на полу, не пищал и не шевелился. Его обнаружил помощник начальника караула Евгений Яковлев, и растер снегом, чтобы немного привести в чувство. Я положил котенка на перчатку и провел реанимационные мероприятия с помощью дыхательного аппарата. После этого котенок замяукал, зашевелился», — рассказал о произошедшем случае командир отделения 6-й спасательной части Алексей Никишин. Пожар, после которого спасли котенка, случился 9 февраля в селе Большое Чаусово Кетовского округа. Пожарные потушили возгорание дома по улице Молодежной, 20. После они отправились осмотреть помещение. Людей в доме не было, зато пожарные нашли котенка, которому спасли жизнь. Ранее URA.RU сообщало, что курганские пожарные использовали тепловизор при тушении пожара в Кургане. При помощи прибора они искали места потенциального воспламенения и дополнительно проливали их водой.