В Турции нашли тело еще одного погибшего россиянина

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Последствия паводка в Нижних Сергах. Свердловская область, экскаватор, разбор завалов, последствия паводка
В МЧС сообщили о найденном в Турции теле еще одного россиянина Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Под завалами в Турции нашли еще одного погибшего россиянина. Об этом сообщили в МЧС России.

«Тело еще одного россиянина обнаружено в Хатае», — сообщили в МЧС. Предположительно, это муж и отец погибших женщины и ребенка, которых нашли раньше.

Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Землетрясение ощущалось в 16 странах мира. Под завалами в турецком городе Хатае нашли россиянку с ребенком.

Обновлено в 14.50

В МЧС сообщили о найденном под завалами теле второго ребенка.

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Под завалами в Турции нашли еще одного погибшего россиянина. Об этом сообщили в МЧС России. «Тело еще одного россиянина обнаружено в Хатае», — сообщили в МЧС. Предположительно, это муж и отец погибших женщины и ребенка, которых нашли раньше. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Землетрясение ощущалось в 16 странах мира. Под завалами в турецком городе Хатае нашли россиянку с ребенком. Обновлено в 14.50 В МЧС сообщили о найденном под завалами теле второго ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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