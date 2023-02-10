В Турции нашли тело еще одного погибшего россиянина

В МЧС сообщили о найденном в Турции теле еще одного россиянина
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Под завалами в Турции нашли еще одного погибшего россиянина. Об этом сообщили в МЧС России.
«Тело еще одного россиянина обнаружено в Хатае», — сообщили в МЧС. Предположительно, это муж и отец погибших женщины и ребенка, которых нашли раньше.
Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Землетрясение ощущалось в 16 странах мира. Под завалами в турецком городе Хатае нашли россиянку с ребенком.
Обновлено в 14.50
В МЧС сообщили о найденном под завалами теле второго ребенка.
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