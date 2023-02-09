Осужденный за коррупцию экс-начальник курганского отдела полиции подал новую апелляцию

Бывший глава шадринской полиции (на фото справа) подал апелляцию на штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский областной суд поступила апелляция бывшего начальника шадринского отдела полиции Дмитрия Кокотеева, в настоящее время отбывающего наказание за присвоение денежных средств, мелкое взяточничество и превышение служебных полномочий. Данные появились в картотеке системы «ГАС.Правосудие».

«Уголовные дела — апелляция. Кокотеев Дмитрий Васильевич. Перечень статей: ст. 160 ч.4; ст. 286 ч.1; ст. 291 ч.2», — говорится в данных судебной системы. В апелляции осужденный просит предоставить отсрочку или представить возможность выплатить в рассрочку штраф, который был вынесен ему в качестве одной из мер наказания.

По данным источников URA.RU из правоохранительных органов, в Шадринске с таким заявлением в суд обратилась супруга бывшего начальника местной полиции. Она указывала, что у осужденного Кокотеева нет возможности немедленно уплатить штраф. Заявление вернули из-за процессуальных моментов, поэтому была подана апелляция в областной суд.

Кокотеева в августе 2022 года признали виновным в совершении коррупционных действий в составе организованной группы. Вместе с бывшим замначальника регионального УМВД Андреем Шаминым и бухгалтером МО МВД «Шадринский» они собирали с подчиненных деньги, которые выписывали им в виде премий. Кокотееву назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы и назначили штраф в размере одного миллиона рублей. Также ему запретили занимать руководящие должности в течение трех лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане состоялся апелляционный суд над бывшими начальниками полиции. Суд оставил Шамину и Кокотееву обвинительные приговоры в силе, усилив наказание дополнительными штрафами.