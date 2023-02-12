Бизнес-леди из Чечни построит в Миассе новый ТРК

В Миассе (Челябинская область) на проспекте Макеева предпринимательница из города Грозный начнет возводить новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Информация об этом размещена на сайте единого госреестра.
«Застройщиком торгово-развлекательного комплекса является индивидуальный предприниматель из Чеченской Республики (город Грозный) Офелия Буриева. Объект капитального строительства — торгово-досуговый комплекс. Имеется положительное заключение экспертизы» — говорится на сайте госреестра.
Компания Буриевой занимается арендой или управлением собственным или арендованным нежилым имуществом. Также предприниматель является учредителем компании «Эстафета», работающей в городе Миасс, основная деятельность фирмы — грузовые перевозки.
В Миассе ранее на продажу выставили часть площадей торгового центра «Семья парк». Как URA.RU пояснил директор аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов, на аукционе распродаются активы должника — Каслинского завода металлоконструкций.
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