Артюхов проинспектировал важные строительные объекты в Новом Уренгое

Дмитрий Артюхов, находясь в рабочей поездке в Новом Уренгое, посетил несколько объектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов проинспектировал важные строительные объекты Нового Уренгоя. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Дмитрий Артюхов, находясь в рабочей поездке в Новом Уренгое, сегодня посетил несколько объектов. Он побывал в скейт-парке, сделанном по его поручению, отремонтированном центре добровольчества и лаборатории беспилотных авиасистем», — говорится в сообщении.

Главе округа показали работу лаборатории по беспилотным авиационным системам в школе №3. Будущий проект «Центр одаренных детей», который планируются создать в городе. Также Артюхов побывал в местном добровольческом центре, открытом после ремонта. Отмечается, что недавно открытый центр субкультур «Скатерть» организовали по поручению губернатора. Об этом его просили лично подростки.

Ранее губернатор региона инспектировал новый терминал аэропорта. Официальное открытие терминала состоялось накануне, 9 февраля.