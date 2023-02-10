Екатеринбуржцы массово набивают тату с символикой СССР. Фото

10 февраля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Известный тату-мастер из Екатеринбурга продемонстрировал свои работы, связанные с историей России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Многие жители Екатеринбурга начали набивать татуировки, связанные с временами СССР, показывая свое отношение к родине. Об этом URA.RU рассказал тату-мастер Василий Суворов. «Сейчас все чаще появляются татуировки про победителей, советских воинов, которые водружали знамя победы. Красивые рукава черно-белых работ восхваляют героизм бойцов того времени», — сказал Василий Суворов. Мужчина, набивший на себе герб Советского Союза, объяснил свой поступок. «У меня есть родина и не важно, как ее называть, Российская Федерация, СССР или Российская Империя. Она была, есть и будет», — ответил он. Ранее агентство сообщало, что екатеринбуржцы продолжают тренд с татуировками символик Z и V, набивая их в татуировках. Один из горожан набил тату с изображением президента России Владимира Путина, который смеется над главой Украины Владимиром Зеленским. Жители Екатеринбурга набивают татуировки с символикой СССР Фото: тату-мастер Василий Суворов Известный тату-мастер продемонстрировал свои работы, связанные с СССР Фото: тату-мастер Василий Суворов

Многие жители Екатеринбурга начали набивать татуировки, связанные с временами СССР, показывая свое отношение к родине. Об этом URA.RU рассказал тату-мастер Василий Суворов. «Сейчас все чаще появляются татуировки про победителей, советских воинов, которые водружали знамя победы. Красивые рукава черно-белых работ восхваляют героизм бойцов того времени», — сказал Василий Суворов. Мужчина, набивший на себе герб Советского Союза, объяснил свой поступок. «У меня есть родина и не важно, как ее называть, Российская Федерация, СССР или Российская Империя. Она была, есть и будет», — ответил он. Ранее агентство сообщало, что екатеринбуржцы продолжают тренд с татуировками символик Z и V, набивая их в татуировках. Один из горожан набил тату с изображением президента России Владимира Путина, который смеется над главой Украины Владимиром Зеленским.