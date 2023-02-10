Набиуллина рассказала, где лучше хранить деньги

ЦБ делает все для повышения сохранности рублевых сбережений, рассказала Эльвира Набиуллина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Лучше всего хранить свои сбережения в рублях. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«Мы делаем все, для того чтобы было выгодно хранить валюту в рублях, чтобы рублевые сбережения не обесценивались», — заявила Набиуллина во ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ 10 февраля 2023 года. Трансляция мероприятия велась в
На пресс-конференции Набиуллина также отметила, что в 2024 году уровень инфляции снизится до 4%. Она рассказала, что в 2023 году ожидается максимальное повышение уровня инфляции до 7%.
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