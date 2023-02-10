Набиуллина рассказала, где лучше хранить деньги

Глава ЦБ Набиуллина: сбережения лучше хранить в рублях
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
ЦБ делает все для повышения сохранности рублевых сбережений, рассказала Эльвира Набиуллина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лучше всего хранить свои сбережения в рублях. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Мы делаем все, для того чтобы было выгодно хранить валюту в рублях, чтобы рублевые сбережения не обесценивались», — заявила Набиуллина во ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ 10 февраля 2023 года. Трансляция мероприятия велась в youtube-канале ЦБ России.

На пресс-конференции Набиуллина также отметила, что в 2024 году уровень инфляции снизится до 4%. Она рассказала, что в 2023 году ожидается максимальное повышение уровня инфляции до 7%.

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Лучше всего хранить свои сбережения в рублях. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Мы делаем все, для того чтобы было выгодно хранить валюту в рублях, чтобы рублевые сбережения не обесценивались», — заявила Набиуллина во ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ 10 февраля 2023 года. Трансляция мероприятия велась в youtube-канале ЦБ России. На пресс-конференции Набиуллина также отметила, что в 2024 году уровень инфляции снизится до 4%. Она рассказала, что в 2023 году ожидается максимальное повышение уровня инфляции до 7%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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