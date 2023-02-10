ЦБ спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году

ЦБ: уровень инфляции в 2023 году в среднем составит 6%

10 февраля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В ближайшие месяцы уровень инфляции опустится ниже 4%, сообщается в ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уровень инфляции в 2023 году будет варьироваться от 5% до 7%, а в ближайшие месяцы опустится ниже 4%. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального Банка России. «По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0—7,0% в 2023 году», — говорится на сайте ЦБ. Отмечается, что в 2024 году уровень инфляции вернется к 4% Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого уровень инфляции в России менялся. 13 января в Росстате опубликовали отчет о средней инфляции в 2022 году. По их данным она составила 11,94%. 10 пакет санкций против России будет введен 24 февраля в честь годовщины СВО. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Уровень инфляции в 2023 году будет варьироваться от 5% до 7%, а в ближайшие месяцы опустится ниже 4%. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального Банка России. «По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0—7,0% в 2023 году», — говорится на сайте ЦБ. Отмечается, что в 2024 году уровень инфляции вернется к 4% Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого уровень инфляции в России менялся. 13 января в Росстате опубликовали отчет о средней инфляции в 2022 году. По их данным она составила 11,94%. 10 пакет санкций против России будет введен 24 февраля в честь годовщины СВО. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.