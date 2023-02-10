В Китае раскрыли страшные последствия поставок истребителей Киеву

GT: поставки истребителей Украине вовлекут в конфликт Европу и ослабят ее

10 февраля 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Поставки истребителей Киеву истощат военно-воздушные силы Европы, считает Сун Чжунпин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки Западом истребителей Украине могут вовлечь Европу в российско-украинский конфликт, истощить их военно-воздушные силы, а также вынудит Россию ускорить разработку своего оружия. С таким мнением выступил военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин для китайского издания Global Times. «Помимо беспокойства по поводу разжигания конфликта [в Европе], западные страны также обеспокоены тем, что предоставление Украине истребителей ослабит их собственные военно-воздушные силы. <…> Военные эксперты говорят, что давление Запада может еще больше вынудить Россию ускорить разработку своего оружия», — поделился Сун Чжунпин с изданием . Разговоры на мировой арене о возможных поставках истребителей Киеву начались после того, как Запад согласился передать украинской стороне свои танки. Украинское правительство неоднократно заявляло о необходимости помощи Запада истребителями для дальнейших наступательных действий. А советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выступал с убеждением, что его страна получит все необходимое вооружение, включая истребители и дальнобойные ракеты, для завершения российско-украинского конфликта уже в 2023 году.

Поставки Западом истребителей Украине могут вовлечь Европу в российско-украинский конфликт, истощить их военно-воздушные силы, а также вынудит Россию ускорить разработку своего оружия. С таким мнением выступил военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин для китайского издания Global Times. «Помимо беспокойства по поводу разжигания конфликта [в Европе], западные страны также обеспокоены тем, что предоставление Украине истребителей ослабит их собственные военно-воздушные силы. <…> Военные эксперты говорят, что давление Запада может еще больше вынудить Россию ускорить разработку своего оружия», — поделился Сун Чжунпин с изданием. Разговоры на мировой арене о возможных поставках истребителей Киеву начались после того, как Запад согласился передать украинской стороне свои танки. Украинское правительство неоднократно заявляло о необходимости помощи Запада истребителями для дальнейших наступательных действий. А советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выступал с убеждением, что его страна получит все необходимое вооружение, включая истребители и дальнобойные ракеты, для завершения российско-украинского конфликта уже в 2023 году.