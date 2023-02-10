Экс-разведчик США признал превосходство Путина над Западом

10 февраля 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обладает исключительными управленческими навыками, отметил экс-разведчик США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Управленческие навыки президента России Владимира Путина находятся на несравнимо высоком уровне по сравнению с лидерами западных стран. С таким мнением о лидерских качествах российского президента выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своих соцсетях. «Ни у кого из них (западных лидеров — прим. URA.RU) нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне. Путин играет в игру совершенно другого порядка. А эти ребята — посмешище, идиоты», — сказал Скотт Риттер в видео, опубликованном на его личном youtube-канале . Экс-офицер разведки США отметил, что тот груз ответственности, который несет на себе Путин, не выдержал бы ни один из его западных коллег. Он также высоко оценил действия Путина, сделавшие Россию сверхдержавой и призвал россиян гордиться своим президентом.

Управленческие навыки президента России Владимира Путина находятся на несравнимо высоком уровне по сравнению с лидерами западных стран. С таким мнением о лидерских качествах российского президента выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своих соцсетях. «Ни у кого из них (западных лидеров — прим. URA.RU) нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне. Путин играет в игру совершенно другого порядка. А эти ребята — посмешище, идиоты», — сказал Скотт Риттер в видео, опубликованном на его личном youtube-канале. Экс-офицер разведки США отметил, что тот груз ответственности, который несет на себе Путин, не выдержал бы ни один из его западных коллег. Он также высоко оценил действия Путина, сделавшие Россию сверхдержавой и призвал россиян гордиться своим президентом.