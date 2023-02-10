10 февраля 2023

США одобрили удары ВСУ по Крыму

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Пентагон не возражает против украинских ударов по Крыму Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон не возражает против нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по целям на украинской территории, частью которой Белый дом считает Крым. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, отвечая на вопрос, поддерживают ли Соединенные Штаты «возвращение Украиной Крыма».

«США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины над ее международно признанными границами, включая Крым. У Украины есть право защищать каждый дюйм своей территории. <…> У США нет возражений, мы не стремимся ограничить украинские военные операции, [направленные на] достижение их целей», — сказала Уолландер в ходе выступления в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность. Трансляция велась на официальном сайте организации.

Ранее газет The Times писала, что Киев готов использовать ракеты большой дальности, чтобы нанести удары по целям в Крыму. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что если Украина ударит по российским территориям, в частности по полуострову, то ее ждут «удары возмездия». В Госдуме, в свою очередь, заявляли, что удары ВСУ по Крыму ракетами американского производства можно расценить, как объявления войны со стороны США.

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Вашингтон не возражает против нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по целям на украинской территории, частью которой Белый дом считает Крым. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, отвечая на вопрос, поддерживают ли Соединенные Штаты «возвращение Украиной Крыма». «США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины над ее международно признанными границами, включая Крым. У Украины есть право защищать каждый дюйм своей территории. <…> У США нет возражений, мы не стремимся ограничить украинские военные операции, [направленные на] достижение их целей», — сказала Уолландер в ходе выступления в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность. Трансляция велась на официальном сайте организации. Ранее газет The Times писала, что Киев готов использовать ракеты большой дальности, чтобы нанести удары по целям в Крыму. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что если Украина ударит по российским территориям, в частности по полуострову, то ее ждут «удары возмездия». В Госдуме, в свою очередь, заявляли, что удары ВСУ по Крыму ракетами американского производства можно расценить, как объявления войны со стороны США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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