Медведев заявил, что Пентагон опасается последствий удара ВСУ по Крыму

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Политсовет партии
Пентагон опасается, что в ответ на удары ВСУ по России, Украину ждут «удары возмездия» со стороны РФ, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пентагон понимает, если Украина ударит по российским территориям, в частности Крыму, то ее ждут «удары возмездия». Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Никаких переговоров [в случае ударов по Крыму] не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. <…> Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Его слова приводит telegram-канал «Фридрих». Таким образом Медведев ответил на рассуждения о том, пойдет ли Россия на переговоры, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут атаковать территории РФ.

В этом же интервью Медведев также подчеркнул, что Вашингтон мог бы закончить конфликт на Украине «по щелчку пальцев». Но США этого не собирается делать, считает зампред.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключалась в защите Донецкой и Луганской народных республик.

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Пентагон понимает, если Украина ударит по российским территориям, в частности Крыму, то ее ждут «удары возмездия». Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Никаких переговоров [в случае ударов по Крыму] не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. <…> Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Его слова приводит telegram-канал «Фридрих». Таким образом Медведев ответил на рассуждения о том, пойдет ли Россия на переговоры, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут атаковать территории РФ. В этом же интервью Медведев также подчеркнул, что Вашингтон мог бы закончить конфликт на Украине «по щелчку пальцев». Но США этого не собирается делать, считает зампред. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключалась в защите Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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