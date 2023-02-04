Медведев заявил, что Пентагон опасается последствий удара ВСУ по Крыму

04 февраля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Пентагон опасается, что в ответ на удары ВСУ по России, Украину ждут «удары возмездия» со стороны РФ, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон понимает, если Украина ударит по российским территориям, в частности Крыму, то ее ждут «удары возмездия». Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Никаких переговоров [в случае ударов по Крыму] не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. <…> Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Его слова приводит telegram-канал «Фридрих». Таким образом Медведев ответил на рассуждения о том, пойдет ли Россия на переговоры, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут атаковать территории РФ. В этом же интервью Медведев также подчеркнул, что Вашингтон мог бы закончить конфликт на Украине «по щелчку пальцев». Но США этого не собирается делать, считает зампред. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключалась в защите Донецкой и Луганской народных республик.

Пентагон понимает, если Украина ударит по российским территориям, в частности Крыму, то ее ждут «удары возмездия». Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Никаких переговоров [в случае ударов по Крыму] не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. <…> Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Его слова приводит telegram-канал «Фридрих». Таким образом Медведев ответил на рассуждения о том, пойдет ли Россия на переговоры, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут атаковать территории РФ. В этом же интервью Медведев также подчеркнул, что Вашингтон мог бы закончить конфликт на Украине «по щелчку пальцев». Но США этого не собирается делать, считает зампред. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключалась в защите Донецкой и Луганской народных республик.