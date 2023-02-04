В Госдуме раскрыли, как США могут объявить войну России

Депутат ГД Шеремет: удары по Крыму ракетами из США можно расценить, как объявление войны

04 февраля 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Михаил Шеремет заявил, что в случае провокаций отвечать будут как Украина, так и ее зарубежные кураторы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удары по ВСУ Крыму ракетами американского производства можно расценить, как объявления войны со стороны США. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Попытка украинских войск нанести ракетный удар по Крыму будет расцениваться как объявление войны со стороны США», — сказал Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, политикам из США пора понять, что шутки с РФ и угрозы оружием «могут плохо кончиться» для Вашингтона. Он отметил, что в случае провокации к ответу будут призваны как власти Украины, так и их «кураторы» за рубежом. Шеремет призвал перерубить коридоры, по которым на Украину поставляется западное вооружение. Ранее стало известно о готовности США помочь украинской стороне нацелиться на Крымский полуостров для нанесения ударов, написали в газете The New York Times. Тогда американский предприниматель Илон Маск назвал такой шаг опасным как для Киева, так и для остального мира, напоминает RT. Позже пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США оставили на усмотрение Украины возможность использования ракет малого диаметра GLSDB для ударов по Крыму, передает деловое издание «Взгляд».

Удары по ВСУ Крыму ракетами американского производства можно расценить, как объявления войны со стороны США. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Попытка украинских войск нанести ракетный удар по Крыму будет расцениваться как объявление войны со стороны США», — сказал Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, политикам из США пора понять, что шутки с РФ и угрозы оружием «могут плохо кончиться» для Вашингтона. Он отметил, что в случае провокации к ответу будут призваны как власти Украины, так и их «кураторы» за рубежом. Шеремет призвал перерубить коридоры, по которым на Украину поставляется западное вооружение. Ранее стало известно о готовности США помочь украинской стороне нацелиться на Крымский полуостров для нанесения ударов, написали в газете The New York Times. Тогда американский предприниматель Илон Маск назвал такой шаг опасным как для Киева, так и для остального мира, напоминает RT. Позже пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США оставили на усмотрение Украины возможность использования ракет малого диаметра GLSDB для ударов по Крыму, передает деловое издание «Взгляд».