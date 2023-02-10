Глава Калмыкии заявил об изменениях на предстоящих парламентских выборах

Выборы в парламент Калмыкии в сентябре пройдут по смешанной системе, в рамках которой 17 депутатов будут избираться по одномандатному округу, 10 — по партийным спискам. Об этом рассказал глава республики Бату Хасиков.
«Предложил перевести выборы депутатов Народного Хурала (парламент республики — прим. URA.RU) на смешанную систему: 17 депутатов будут избираться от одномандатных округов, 10 — по спискам. Такой подход позволит каждому району, а также жителям Элисты голосовать за своего кандидата. У каждого должен быть свой депутат», — написал Хасиков в своем telegram-канале по итогам встречи с лидерами молодежных организаций «Время первых — взгляд молодых».
Сейчас все 27 депутатов парламента Калмыкии избираются по партийным спискам. Глава республики отметил, что давно планировал внести изменения в избирательную систему. «И очень важно, что оно [желание] совпадает с мнением наших жителей, которые хотят, чтобы их представляли не только партии, но и местные лидеры», — заключил Хасиков.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Выборы в парламент Калмыкии в сентябре пройдут по смешанной системе, в рамках которой 17 депутатов будут избираться по одномандатному округу, 10 — по партийным спискам. Об этом рассказал глава республики Бату Хасиков. «Предложил перевести выборы депутатов Народного Хурала (парламент республики — прим. URA.RU) на смешанную систему: 17 депутатов будут избираться от одномандатных округов, 10 — по спискам. Такой подход позволит каждому району, а также жителям Элисты голосовать за своего кандидата. У каждого должен быть свой депутат», — написал Хасиков в своем telegram-канале по итогам встречи с лидерами молодежных организаций «Время первых — взгляд молодых». Сейчас все 27 депутатов парламента Калмыкии избираются по партийным спискам. Глава республики отметил, что давно планировал внести изменения в избирательную систему. «И очень важно, что оно [желание] совпадает с мнением наших жителей, которые хотят, чтобы их представляли не только партии, но и местные лидеры», — заключил Хасиков.