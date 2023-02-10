Онколог предупредил, чем может кончиться бесконтрольный прием БАДов

Онколог Каприн: бесконтрольный прием БАДов влияет на развитие рака

11 февраля 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Врач-онколог Андрей Карпин предупредил об опасности БАДов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Онкология может возникнуть в результате бесконтрольного приема биологически активных добавок (БАД). К такому мнению пришел главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. «Появились и очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать», — сказал Андрей Каприн в интервью РИА Новости. Среди других факторов риска он назвал избыточную массу тела, курение и алкоголь, а также употребление красного мяса. Врач-онколог Иван Карасев обратил внимание, что раковые опухоли могут быть вызваны частым употреблением в пищу подпорченной еды. Люди часто обрезают заплесневевшие края продуктов и едя то, что осталось целым, или подвергают такие продукты термической обработке. По словам онколога эти меры не делают подпорченную еду безопасной. Содержащийся в таких продуктах грибок может вызывать рак, передают «Невские новости».

Онкология может возникнуть в результате бесконтрольного приема биологически активных добавок (БАД). К такому мнению пришел главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. «Появились и очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать», — сказал Андрей Каприн в интервью РИА Новости. Среди других факторов риска он назвал избыточную массу тела, курение и алкоголь, а также употребление красного мяса. Врач-онколог Иван Карасев обратил внимание, что раковые опухоли могут быть вызваны частым употреблением в пищу подпорченной еды. Люди часто обрезают заплесневевшие края продуктов и едя то, что осталось целым, или подвергают такие продукты термической обработке. По словам онколога эти меры не делают подпорченную еду безопасной. Содержащийся в таких продуктах грибок может вызывать рак, передают «Невские новости».