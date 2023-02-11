В Колумбийском университете узнали, как замедлить старение

Колумбийский университет: снижение калорийности пищи замедляет старение

11 февраля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Снижение калорийности рациона помогает сохранить молодость, рассказали в Колумбийском университете Фото: Анна Майорова © URA.RU Ограничение калорий помогает снизить темпы старения. Ученые пришли к таким выводам в результате исследования, проведенного в Колумбийском университете. Об этом рассказал нутрициолог Станислав Тимонов. «Ученые проверили метки метилирования в ДНК, извлеченной из лейкоцитов, и обнаружили, что ограничение калорий замедляет темпы старения на 2—3%», — рассказал Станислав Тимонов в материале «Ридуса». Исследование CALERIE Phase-2 стало первым в истории контролируемым рандомизированным исследованием эффектов длительного ограничения калорий. Участников исследования поделили на две группы: первая питалась как обычно, а вторая была ограничена в потреблении калорий на 25%. Анализы проводились в начале исследования, через год соблюдения диеты и через два года. Врач-хирург Юрий Фокин рассказал, что для увеличения продолжительности жизни и замедления старения нужно соблюдать несколько простых рекомендаций. Он советует питаться качественной пищей и следить за водным балансом в организме. Плодотворно на процессе сохранения молодости сказываются также прогулки на свежем воздухе.

Ограничение калорий помогает снизить темпы старения. Ученые пришли к таким выводам в результате исследования, проведенного в Колумбийском университете. Об этом рассказал нутрициолог Станислав Тимонов. «Ученые проверили метки метилирования в ДНК, извлеченной из лейкоцитов, и обнаружили, что ограничение калорий замедляет темпы старения на 2—3%», — рассказал Станислав Тимонов в материале «Ридуса». Исследование CALERIE Phase-2 стало первым в истории контролируемым рандомизированным исследованием эффектов длительного ограничения калорий. Участников исследования поделили на две группы: первая питалась как обычно, а вторая была ограничена в потреблении калорий на 25%. Анализы проводились в начале исследования, через год соблюдения диеты и через два года. Врач-хирург Юрий Фокин рассказал, что для увеличения продолжительности жизни и замедления старения нужно соблюдать несколько простых рекомендаций. Он советует питаться качественной пищей и следить за водным балансом в организме. Плодотворно на процессе сохранения молодости сказываются также прогулки на свежем воздухе.