Дроны атаковали Белгородскую область

Губернатор Гладков: беспилотники атаковали инфраструктурный объект

11 февраля 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Беспилотниками был атакован инфраструктурный объект (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что жертв и повреждений в результате атаки дронов нет. Ранее в Валуйском городском округе системой ПВО были сбиты две ракеты. Также обошлось без пострадавших. Атаки ВСУ на пограничные с Украиной регионы России начались после объявления спецоперации. Цель СВО, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что жертв и повреждений в результате атаки дронов нет. Ранее в Валуйском городском округе системой ПВО были сбиты две ракеты. Также обошлось без пострадавших. Атаки ВСУ на пограничные с Украиной регионы России начались после объявления спецоперации. Цель СВО, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.