Дроны атаковали Белгородскую область

Губернатор Гладков: беспилотники атаковали инфраструктурный объект
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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Беспилотниками был атакован инфраструктурный объект (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что жертв и повреждений в результате атаки дронов нет.

Ранее в Валуйском городском округе системой ПВО были сбиты две ракеты. Также обошлось без пострадавших. Атаки ВСУ на пограничные с Украиной регионы России начались после объявления спецоперации. Цель СВО, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что жертв и повреждений в результате атаки дронов нет. Ранее в Валуйском городском округе системой ПВО были сбиты две ракеты. Также обошлось без пострадавших. Атаки ВСУ на пограничные с Украиной регионы России начались после объявления спецоперации. Цель СВО, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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