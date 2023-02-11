Дроны атаковали Белгородскую область

Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что жертв и повреждений в результате атаки дронов нет.
Ранее в Валуйском городском округе системой ПВО были сбиты две ракеты. Также обошлось без пострадавших. Атаки ВСУ на пограничные с Украиной регионы России начались после объявления спецоперации. Цель СВО, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что жертв и повреждений в результате атаки дронов нет. Ранее в Валуйском городском округе системой ПВО были сбиты две ракеты. Также обошлось без пострадавших. Атаки ВСУ на пограничные с Украиной регионы России начались после объявления спецоперации. Цель СВО, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.