В Нижнем Тагиле насмерть замерз мужчина

11 февраля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, мужчина замерз на территории заброшенного здания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружен труп мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в Следственном управлении СК России по региону. По предварительным данным, мужчина насмерть замерз на территории заброшенного здания. «Проведены осмотр места происшествия и опросы очевидцев, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При внешнем осмотре телесные повреждения не обнаружены», — уточнили URA.RU в пресс-службе регионального СКР. В ведомстве добавили, что по данному факту в Следственном отделе по Ленинскому району города Нижний Тагил проводится проверка. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что личность мужчины установлена. «Погибший — местный житель, 1984 года рождения. По предварительным данным, причины смерти не имеют криминального характера. Одной из наиболее вероятных причин является переохлаждение», — добавили в пресс-службе областного главка полиции. Ранее синоптики сообщили, что в Свердловскую область придет похолодание. В регионе стояла пасмурная снежная погода с температурой воздуха около 10 градусов мороза.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружен труп мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в Следственном управлении СК России по региону. По предварительным данным, мужчина насмерть замерз на территории заброшенного здания. «Проведены осмотр места происшествия и опросы очевидцев, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При внешнем осмотре телесные повреждения не обнаружены», — уточнили URA.RU в пресс-службе регионального СКР. В ведомстве добавили, что по данному факту в Следственном отделе по Ленинскому району города Нижний Тагил проводится проверка. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что личность мужчины установлена. «Погибший — местный житель, 1984 года рождения. По предварительным данным, причины смерти не имеют криминального характера. Одной из наиболее вероятных причин является переохлаждение», — добавили в пресс-службе областного главка полиции. Ранее синоптики сообщили, что в Свердловскую область придет похолодание. В регионе стояла пасмурная снежная погода с температурой воздуха около 10 градусов мороза.