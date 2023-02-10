10 февраля 2023

В Нижнем Тагиле насмерть замерз мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, развалины, разрушенное здание, заброшка, поселок юбилейный, заброшенный поселок
По предварительным данным, мужчина замерз на территории заброшенного здания Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружен труп мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в Следственном управлении СК России по региону. По предварительным данным, мужчина насмерть замерз на территории заброшенного здания.

«Проведены осмотр места происшествия и опросы очевидцев, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При внешнем осмотре телесные повреждения не обнаружены», — уточнили URA.RU в пресс-службе регионального СКР.

В ведомстве добавили, что по данному факту в Следственном отделе по Ленинскому району города Нижний Тагил проводится проверка. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что личность мужчины установлена.

«Погибший — местный житель, 1984 года рождения. По предварительным данным, причины смерти не имеют криминального характера. Одной из наиболее вероятных причин является переохлаждение», — добавили в пресс-службе областного главка полиции.

Ранее синоптики сообщили, что в Свердловскую область придет похолодание. В регионе стояла пасмурная снежная погода с температурой воздуха около 10 градусов мороза.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружен труп мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в Следственном управлении СК России по региону. По предварительным данным, мужчина насмерть замерз на территории заброшенного здания. «Проведены осмотр места происшествия и опросы очевидцев, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При внешнем осмотре телесные повреждения не обнаружены», — уточнили URA.RU в пресс-службе регионального СКР. В ведомстве добавили, что по данному факту в Следственном отделе по Ленинскому району города Нижний Тагил проводится проверка. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что личность мужчины установлена. «Погибший — местный житель, 1984 года рождения. По предварительным данным, причины смерти не имеют криминального характера. Одной из наиболее вероятных причин является переохлаждение», — добавили в пресс-службе областного главка полиции. Ранее синоптики сообщили, что в Свердловскую область придет похолодание. В регионе стояла пасмурная снежная погода с температурой воздуха около 10 градусов мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...