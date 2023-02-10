В Нижнем Тагиле насмерть замерз мужчина

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружен труп мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в Следственном управлении СК России по региону. По предварительным данным, мужчина насмерть замерз на территории заброшенного здания.
«Проведены осмотр места происшествия и опросы очевидцев, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При внешнем осмотре телесные повреждения не обнаружены», — уточнили URA.RU в пресс-службе регионального СКР.
В ведомстве добавили, что по данному факту в Следственном отделе по Ленинскому району города Нижний Тагил проводится проверка. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что личность мужчины установлена.
«Погибший — местный житель, 1984 года рождения. По предварительным данным, причины смерти не имеют криминального характера. Одной из наиболее вероятных причин является переохлаждение», — добавили в пресс-службе областного главка полиции.
Ранее синоптики сообщили, что в Свердловскую область придет похолодание. В регионе стояла пасмурная снежная погода с температурой воздуха около 10 градусов мороза.
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