Командир «Русского Легиона» назвал новую уловку ВСУ, чтобы скрыть реальное число смертей

Командир «Русского Легиона»: бойцов ВСУ заставляют отказываться от оповещения родных в случае смерти

11 февраля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Украина скрывает реальное число потерь в зоне СВО, сказал Сергей Фомченков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинских бойцов заставляют подписывать отказ от оповещения родственников в случае их смерти, чтобы скрыть истинное число погибших. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. «ВСУ несут огромные потери, и армейские структуры иногда просто не справляются с тем потоком двухсотых, который поступает из зоны боевых действий. Украинские власти заинтересованы в сокрытии разными методами истинного количества погибших военнослужащих ВСУ, в том числе и „добровольно-принудительным“ подписанием бумаги о „не оповещении“ родственников в случае смерти», — сказал Сергей Фомченков. По его словам, таким способом киевский режим пытается справиться с возрастающим недовольством в обществе. «Одно дело ругать „москалей“ и спорить на своих кухнях о том, как они „дойдут до Кремля“, а совсем другое — получить труп своего сына, отца или мужа от военкомата. Думаю, что если бы украинское общество узнало об истинных цифрах потерь ВСУ, то оно испытало бы шок. Но есть и другая сторона вопроса. Большое количество погибших украинских граждан уже приводит к серьезному социальному недовольству в украинском обществе. В том числе среди тех, кто под воздействием пропаганды поддерживает нынешний киевский режим», — отметил командир «Русского Легиона». Он добавил, что многие бойцы остаются на месте гибели. «Очень много тел попросту не забирают с поля боя. Иногда из-за невозможности это сделать, если трупы военнослужащих ВСУ остаются в зоне, уже контролируемой нашими войсками. Но чаще по причине того, что командованию ВСУ нет дела до погибших, и они не могут или не хотят отвлекаться на эти вопросы. Да и логистика ВСУ просто не справляется. В этих реалиях безымянная братская могила — лучшее, что их ждет», — объяснил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинских бойцов заставляют подписывать отказ от оповещения родственников в случае их смерти, чтобы скрыть истинное число погибших. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. «ВСУ несут огромные потери, и армейские структуры иногда просто не справляются с тем потоком двухсотых, который поступает из зоны боевых действий. Украинские власти заинтересованы в сокрытии разными методами истинного количества погибших военнослужащих ВСУ, в том числе и „добровольно-принудительным“ подписанием бумаги о „не оповещении“ родственников в случае смерти», — сказал Сергей Фомченков. По его словам, таким способом киевский режим пытается справиться с возрастающим недовольством в обществе. «Одно дело ругать „москалей“ и спорить на своих кухнях о том, как они „дойдут до Кремля“, а совсем другое — получить труп своего сына, отца или мужа от военкомата. Думаю, что если бы украинское общество узнало об истинных цифрах потерь ВСУ, то оно испытало бы шок. Но есть и другая сторона вопроса. Большое количество погибших украинских граждан уже приводит к серьезному социальному недовольству в украинском обществе. В том числе среди тех, кто под воздействием пропаганды поддерживает нынешний киевский режим», — отметил командир «Русского Легиона». Он добавил, что многие бойцы остаются на месте гибели. «Очень много тел попросту не забирают с поля боя. Иногда из-за невозможности это сделать, если трупы военнослужащих ВСУ остаются в зоне, уже контролируемой нашими войсками. Но чаще по причине того, что командованию ВСУ нет дела до погибших, и они не могут или не хотят отвлекаться на эти вопросы. Да и логистика ВСУ просто не справляется. В этих реалиях безымянная братская могила — лучшее, что их ждет», — объяснил собеседник URA.RU.