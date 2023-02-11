Вице-премьер Марат Хуснуллин проинспектировал восстановительные работы в новых российских регионах
Зампред правительства России Марат Хуснуллин проинспектировал новые российские регионы. О ходе рабочей поездки он сообщил в своем telegram-канале. Вице-премьер, в частности, оценил ход восстановительных работ в Мариуполе, Бердянске и Геническе и провел несколько совещаний с местными властями, где обсудил главные направления развития территорий в составе России.
«В этом году у нас в приоритете социально-экономическое развитие новых регионов. Такую задачу ставил президент страны», — написал Марат Хуснуллин.
- Проинспектировано строительство в Бердянске, Геническе и в районе Арабатской стрелки. Хуснуллин отметил, что в районе Арабатской стрелки возводится правительственный квартал, который простимулирует развитие инфраструктуры.
- Проведены совещания с главами Запорожской и Херсонской областей. На повестке стояли программы социальной-экономического развития новых регионов, документы по которым планируется утвердить к 1 апреля.
- Проверен ход восстановления объектов социальной инфраструктуры в ДНР, среди которых перинатальный центр в Мариуполе, протезно-ортопедический центр, Приазовский университет. Зампред отметил, что функционирование перинатального центра возобновится в 2024 году, а студены смогут возобновить обучение в университете уже в этом году.
- Было проведено совещание по вопросу программы социально-экономического развития ДНР. Программа рассчитана до 2030 года, в нее входит генерация новых рабочих мест, развитие предпринимательства, производственных предприятий.
- Хуснуллин посетил Харцызский трубный завод. Завод возобновил функционирование. Его сотрудникам были вручены благодарственные письма.
- Проведено совещание по вопросу программы социально-экономического развития ЛНР до 2030 года. Основной задачей этой программы станет приведение уровня жизни в регионе в соответствие с общероссийским уровнем. Хуснуллин отметил, что для жителей региона необходимо создать комфортные условия жизни. Также в приоритет программы входит строительство объектов социальной инфраструктуры и автомобильных дорог.
Хуснуллин провел совещание в Луганске
Хуснуллин провел совещание в ЛНР
Марат Хуснуллин посетил ДНР
Вице-премьер посетил трубный завод в Харцызске
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