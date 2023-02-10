Путин присвоил почетные награды трем свердловским рабочим

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил государственных наград троих свердловчан. Об этом говорится в указе президента РФ.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени вальцовщика холодного металла Козлова Сергея Викторовича и литейщика цветных металлов ОАО „Каменск-Уральский металлургический завод“ Мынко Евгения Сергеевича», — говорится в указе президента.
Кроме того, за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный строитель РФ» гендиректору АО «Сервисавтоматика» Андрею Уткину. Ранее стало известно о присвоении президентом почетных званий пятерым свердловчанам.
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