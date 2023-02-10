10 февраля 2023

Путин присвоил почетные награды трем свердловским рабочим

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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
Путин наградил двух рабочих и одного строителя Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил государственных наград троих свердловчан. Об этом говорится в указе президента РФ.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени вальцовщика холодного металла Козлова Сергея Викторовича и литейщика цветных металлов ОАО „Каменск-Уральский металлургический завод“ Мынко Евгения Сергеевича», — говорится в указе президента.

Кроме того, за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный строитель РФ» гендиректору АО «Сервисавтоматика» Андрею Уткину. Ранее стало известно о присвоении президентом почетных званий пятерым свердловчанам.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил государственных наград троих свердловчан. Об этом говорится в указе президента РФ. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени вальцовщика холодного металла Козлова Сергея Викторовича и литейщика цветных металлов ОАО „Каменск-Уральский металлургический завод“ Мынко Евгения Сергеевича», — говорится в указе президента. Кроме того, за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный строитель РФ» гендиректору АО «Сервисавтоматика» Андрею Уткину. Ранее стало известно о присвоении президентом почетных званий пятерым свердловчанам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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