Владимир Путин отметил свердловчан государственными наградами

06 февраля 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Пять свердловчан получили государственные награды от Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил государственных наград пятерых свердловчан. Об этом говорится в указе президента РФ. «Наградить почетными званиями „Заслуженный работник высшей школы РФ“ профессоров УрФУ Леонида Доросинского и Владимира Цепелева. „Заслуженный эколог РФ“ — заведующего лабораторией ИЭРиЖ Николая Корытина», — сказано в сообщении. Также за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Почета главный научный сотрудник лаборатории ИОС УрО РАН Виктор Салоутин. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ» присвоено художественному руководителю балета Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Вячеславу Самодурову. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Награду Кириллову вручал полпред России в УрФО Владимир Якушев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил государственных наград пятерых свердловчан. Об этом говорится в указе президента РФ. «Наградить почетными званиями „Заслуженный работник высшей школы РФ“ профессоров УрФУ Леонида Доросинского и Владимира Цепелева. „Заслуженный эколог РФ“ — заведующего лабораторией ИЭРиЖ Николая Корытина», — сказано в сообщении. Также за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Почета главный научный сотрудник лаборатории ИОС УрО РАН Виктор Салоутин. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ» присвоено художественному руководителю балета Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Вячеславу Самодурову. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Награду Кириллову вручал полпред России в УрФО Владимир Якушев.