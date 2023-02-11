В результате обстрела ВСУ в Курской области погиб строитель

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
В Курской области упал снаряд ВСУ, сообщил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за попадания снаряда ВСУ в селе Гево Курской области погиб один строитель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб», — рассказал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что также есть один раненый.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого на территорию РФ стали прилетать украинские снаряды. 5 февраля армия Украины в очередной раз нанесла удар по Курской области. Снаряд упал в приграничном селе Горналь. 10 февраля Старовойт сообщил, что на границе с Курской областью российские военные обстреляли позиции ВСУ.

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Из-за попадания снаряда ВСУ в селе Гево Курской области погиб один строитель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб», — рассказал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что также есть один раненый. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого на территорию РФ стали прилетать украинские снаряды. 5 февраля армия Украины в очередной раз нанесла удар по Курской области. Снаряд упал в приграничном селе Горналь. 10 февраля Старовойт сообщил, что на границе с Курской областью российские военные обстреляли позиции ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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