В результате обстрела ВСУ в Курской области погиб строитель

Из-за попадания снаряда ВСУ в селе Гево Курской области погиб один строитель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб», — рассказал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что также есть один раненый.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого на территорию РФ стали прилетать украинские снаряды. 5 февраля армия Украины в очередной раз нанесла удар по Курской области. Снаряд упал в приграничном селе Горналь. 10 февраля Старовойт сообщил, что на границе с Курской областью российские военные обстреляли позиции ВСУ.
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Из-за попадания снаряда ВСУ в селе Гево Курской области погиб один строитель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб», — рассказал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что также есть один раненый. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого на территорию РФ стали прилетать украинские снаряды. 5 февраля армия Украины в очередной раз нанесла удар по Курской области. Снаряд упал в приграничном селе Горналь. 10 февраля Старовойт сообщил, что на границе с Курской областью российские военные обстреляли позиции ВСУ.